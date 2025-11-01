Як спілкування продовжує життя — висновки вчених

Спілкування літніх людей. Фото ілюстративне: Family Resource Home Care

Дослідження Університету Ньюкасла показало, що активне соціальне життя допомагає людям похилого віку залишатися здоровими та фізично витривалими. Спілкування, подорожі, гра чи обід із друзями можуть знизити ризики падінь, госпіталізацій і навіть уповільнити процеси старіння.

Спілкування та соціальна активність — ключ до міцного здоров’я

Вчені дійшли висновку, що соціальні зв’язки позитивно впливають на фізичний стан людей старшого віку, зменшуючи прояви втоми та слабкості. У дослідженні, проведеному серед майже 2000 учасників, з’ясувалося, що ті, хто підтримував активне соціальне життя протягом восьми років, мали до 79% більшу ймовірність подолати симптоми крихкості — стану, коли збільшується ризик травматизації. До корисних занять науковці віднесли спілкування з друзями, волонтерство, подорожі, гру чи написання листів.

"Наше дослідження показує, що крихкість не є неминучою. Деякі люди одужують від ранніх стадій крихкості – більша соціальна активність може бути одним із факторів, які можуть це зробити", — зазначила професор громадського здоров’я Шина Рамзі.

Дослідники пояснюють, що соціальна ізоляція підвищує рівень стресу, який шкодить здоров’ю, тоді як підтримка від близьких допомагає зберігати спокій і стабільність. Самотність, за словами науковців, може впливати навіть на тих, хто має багато знайомств, але не відчуває емоційної підтримки.

Доктор Цзиї Цай, один із авторів дослідження, з Університету Ньюкасла, вважає: "Спільноти та мережі, дружні до людей похилого віку, які сприяють підтримуючим соціальним зв'язкам та діяльності, можуть сприяти зменшенню тягаря крихкості".

Нагадаємо, що вчені з’ясували: на тривалість життя значно впливають такі риси, як організованість, активність і життєрадісність.

