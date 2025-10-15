Безкоштовний чекап після 40 років — Ляшко розповів про нову програму для українців

Віктор Ляшко. Фото: facebook.com/viktor.liashko

З 1 січня 2026 року в Україні планують запровадити національну програму скринінгу здоров'я для людей віком від 40 років. Ініціатива має допомогти вчасно виявляти проблеми зі здоров'ям, щоб запобігти ускладненням і зменшити витрати на лікування.

Подробицями про нову програму розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі "Єдиного марафону".

За словами міністра, нова програма профілактичних обстежень стартує з трьох основних напрямів — серцево-судинні захворювання, діабет і психічне здоров'я.

"Наступив день народження — через місяць надсилається push-повідомлення про те, що ви маєте можливість скористатися програмою профілактичного медичного огляду по трьох напрямках. Ми з цього стартуємо, бо у нас є доказова база, що це ефективно можна виявляти під час скринінгових досліджень і значно менше коштів ми витратимо, якщо вчасно виявимо і розпочнемо профілактувати або лікувати захворювання", — пояснив Ляшко.

За його словами, людина, яка вирішить пройти обстеження, отримає спеціальну електронну картку, на яку держава перерахує кошти для проходження скринінгу. Вона зможе самостійно обрати лікарню — державну чи приватну — і зручний час для огляду.

"Перелік лікарень будет, бо лікарня має відповідати вимогам і зробити ті дослідження, які визначає держава. Ми визначаємо суму для базового переліку послуг. Якщо хто хоче додаткові послуги, їх можна замовити. Ця сума вже узгоджена із комунальними закладами і приватними", — зазначив міністр.

Ляшко додав, що вибір віку 40+ ґрунтується на європейській практиці та наукових дослідженнях, які доводять найбільшу ефективність скринінгу саме у цьому віці.

Міністр також підкреслив, що держава готується не лише до запуску скринінгу, а й до забезпечення лікування виявлених захворювань. Зокрема, розширюється програма "Доступні ліки" для пацієнтів із серцево-судинними хворобами, а також закуповуються стенти та шунти, щоб операції при стенокардії були безкоштовними.

