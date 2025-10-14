Бактерії стали більш стійкими до антибіотиків — заява ВООЗ

Лікар з пігулками. Фото: Freepik

Новий звіт ВООЗ показує, що кожна шоста бактеріальна інфекція у світі 2023 року була стійкою до антибіотиків. Стійкість до ліків зростає у всіх регіонах, створюючи серйозну загрозу для глобального здоров'я та потребуючи термінових заходів для контролю та лікування інфекцій.

Про це йдеться на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Реклама

Читайте також:

Бактерії стають більш стійкими до антибіотиків

Протягом 2018-2023 років стійкість до лікарських засобів зросла більш ніж у 40% відстежуваних комбінацій патоген–антибіотик, зі середньорічним приростом 5-15%, повідомляють дослідники.

Новий глобальний звіт 2025 року вперше оцінює поширеність стійкості до 22 антибіотиків, які використовуються для лікування інфекцій сечовивідних шляхів, шлунково-кишкового тракту, кровотоку та гонореї. В аналіз включено 8 поширених бактеріальних патогенів: Acinetobacter spp., Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae, небрюшнотифозні Salmonella spp., Shigella spp., Staphylococcus aureus та Streptococcus pneumoniae.

За оцінками ВООЗ, найвищий рівень стійкості до антибіотиків спостерігається у країнах Південно-Східної Азії та Східного Середземномор'я, де кожен третій випадок інфекції був резистентним. В Африканському регіоні стійкість зафіксована у кожного п'ятого пацієнта. Найбільша проблема там, де системи охорони здоров'я не можуть своєчасно діагностувати та лікувати бактеріальні інфекції.

Лікарський засіб. Фото: Freepik

"Стійкість до протимікробних препаратів випереджає досягнення сучасної медицини і загрожує здоров'ю сімей у всьому світі", — зазначив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Особливу загрозу становлять стійкі грамнегативні бактерії. Серед них E. coli та K. pneumoniae найбільш часто зустрічаються при інфекціях кровотоку, що часто призводять до сепсису, органної недостатності та смерті. Понад 40% E. coli та понад 55% K. pneumoniae у світі стійкі до цефалоспоринів третього покоління, а в Африканському регіоні резистентність перевищує 70%.

Інші важливі антибіотики, включно з карбапенемами та фторхінолонами, втрачають ефективність проти E. coli, K. pneumoniae, Salmonella та Acinetobacter. Поширення стійкості до карбапенемів, раніше рідкісної, обмежує можливості лікування і змушує застосовувати антибіотики останньої лінії, які часто дорогі та недоступні в країнах із низьким і середнім рівнем доходу.

Попри зростання участі країн у GLASS, 48% держав не надали дані, а приблизно половина тих, хто надав, не мала систем для отримання достовірних даних.

Політична декларація ООН 2024 року закликала країни посилювати системи охорони здоров'я та застосовувати підхід "Єдине здоров'я", координуючи діяльність у сфері медицини, ветеринарії та охорони навколишнього середовища. ВООЗ закликає країни надавати високоякісні дані про стійкість до протимікробних препаратів у GLASS до 2030 року, розширювати географічний охоплення та узгоджено боротися з антибіотикорезистентністю на всіх рівнях охорони здоров'я.

Раніше повідомлялося, що в Україні розпочався новий сезон захворюваності на грип і COVID.

А також вчені з'ясували, які фактори впливають на тривалість життя.