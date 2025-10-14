Бактерии стали более устойчивыми к антибиотикам - заявление ВОЗ

Врач с таблетками. Фото: Freepik

Новый отчет ВОЗ показывает, что каждая шестая бактериальная инфекция в мире в 2023 году была устойчивой к антибиотикам. Устойчивость к лекарствам растет во всех регионах, создавая серьезную угрозу для глобального здоровья и требуя срочных мер для контроля и лечения инфекций.

Об этом говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Реклама

Читайте также:

Бактерии становятся более устойчивыми к антибиотикам

В течение 2018-2023 годов устойчивость к лекарственным средствам выросла более чем в 40% отслеживаемых комбинаций патоген-антибиотик, со среднегодовым приростом 5-15%, сообщают исследователи.

Новый глобальный отчет 2025 года впервые оценивает распространенность устойчивости к 22 антибиотикам, которые используются для лечения инфекций мочевыводящих путей, желудочно-кишечного тракта, кровотока и гонореи. В анализ включено 8 распространенных бактериальных патогенов: Acinetobacter spp., Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae, небрюшнотифозные Salmonella spp., Shigella spp., Staphylococcus aureus и Streptococcus pneumoniae.

По оценкам ВОЗ, самый высокий уровень устойчивости к антибиотикам наблюдается в странах Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья, где каждый третий случай инфекции был резистентным. В Африканском регионе устойчивость зафиксирована у каждого пятого пациента. Самая большая проблема там, где системы здравоохранения не могут своевременно диагностировать и лечить бактериальные инфекции.

Лекарственное средство. Фото: Freepik

"Устойчивость к противомикробным препаратам опережает достижения современной медицины и угрожает здоровью семей во всем мире",- отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Особую угрозу представляют устойчивые грамотрицательные бактерии. Среди них E. coli и K. pneumoniae наиболее часто встречаются при инфекциях кровотока, которые часто приводят к сепсису, органной недостаточности и смерти. Более 40% E. coli и более 55% K. pneumoniae в мире устойчивы к цефалоспоринам третьего поколения, а в Африканском регионе резистентность превышает 70%.

Другие важные антибиотики, включая карбапенемы и фторхинолоны, теряют эффективность против E. coli, K. pneumoniae, Salmonella и Acinetobacter. Распространение устойчивости к карбапенемам, ранее редкой, ограничивает возможности лечения и заставляет применять антибиотики последней линии, которые часто дорогие и недоступны в странах с низким и средним уровнем дохода.

Несмотря на рост участия стран в GLASS, 48% государств не предоставили данные, а примерно половина тех, кто предоставил, не имела систем для получения достоверных данных.

Политическая декларация ООН 2024 года призвала страны усиливать системы здравоохранения и применять подход "Единое здоровье", координируя деятельность в сфере медицины, ветеринарии и охраны окружающей среды. ВОЗ призывает страны предоставлять высококачественные данные об устойчивости к противомикробным препаратам в GLASS до 2030 года, расширять географический охват и согласованно бороться с антибиотикорезистентностью на всех уровнях здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в Украине начался новый сезон заболеваемости гриппом и COVID.

А также ученые выяснили, какие факторы влияют на продолжительность жизни.