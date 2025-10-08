Видео
Главная Медцентр В Украине начался новый сезон гриппа и COVID-19

В Украине начался новый сезон гриппа и COVID-19

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 20:05
В Украине начался новый эпидемический сезон гриппа, COVID-19 и ОРВИ
Девушка с медицинской маской. Фото: Freepik

В Украине официально стартовал новый эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другими острыми респираторными вирусными инфекциями. Он продлится до 17 мая 2026 года.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины в среду, 8 октября.

Читайте также:

Начался новый эпидемический сезон

В течение первой недели сезона — с 29 сентября по 5 октября — ОРВИ, включая COVID-19, заболели 129 753 человека, среди них 76 342 — дети. Уровень заболеваемости остается стабильным и на 21,9% ниже эпидемического порога. По сравнению с предыдущей неделей, количество новых случаев снизилось на 3,3%.

COVID-19 за этот период заболели 5 038 человек, еще 10 человек умерли из-за осложнений — все они не были привиты. Случаев гриппа пока не зафиксировано, однако повышение уровня заболеваемости ожидается зимой.

В межсезонье, с 19 мая по 29 сентября, в Украине зарегистрировали более 1,3 млн случаев ОРВИ, среди которых 74 609 — COVID-19.

В Україні розпочався епідемічний сезон
Инфографика по уровню заболеваемости ОРВИ в Украине. Фото: facebook.com/phc.org.ua

Министерство здравоохранения напоминает, что вакцинация от COVID-19 остается бесплатной. Тем, кто еще не вакцинировался, достаточно одной дозы мРНК-вакцины. Дополнительные дозы каждые 6-12 месяцев рекомендованы людям с хроническими заболеваниями, людям старшего возраста и тем, кто имеет много социальных контактов. Беременным советуют прививаться во время каждой беременности.

Также ежегодно необходимо делать прививки от гриппа. Вакцины можно приобрести в аптеках или получить в медицинских учреждениях. В этом году в Украину уже доставлено 136 тысяч доз вакцины корейского производства и более 100 тысяч французской, которые уже доступны для прививки.

Напомним, ранее медики провели исследование, которое установило серьезное влияние COVID-19 на обоняние.

А также украинцев предупредили об опасности во время сезона ОРВИ.

коронавирус ОРВИ грипп заболевания эпидемия
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
