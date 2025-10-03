Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Медцентр В Украине стартовал сезон ОРВИ — о какой опасности предупреждают

В Украине стартовал сезон ОРВИ — о какой опасности предупреждают

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 19:48
Сезон ОРВИ в Украине - о какой опасности предупреждают
Женщина заболела. Фото иллюстративное: Pexels

В конце сентября в Украине начался новый эпидсезон гриппа, COVID-19 и других острых респираторных вирусных инфекций. Продлится он почти восемь месяцев — до 17 мая 2026 года.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Реклама
Читайте также:

ОРВИ в Украине

В этот период обычно наблюдается увеличение числа больных, а уровень заболеваемости порой достигает эпидемического порога. Однако сейчас ситуация в Украине остается под контролем.

По данным экспертов, распространение ОРВИ остается низким, а количество новых случаев COVID-19 в последние недели даже уменьшилось. Так, на прошлой неделе в Украине зарегистрировали около 7,7 тысячи новых случаев коронавируса — на 35% меньше, чем неделей ранее.

Врачи предостерегают, что среди всех респираторных инфекций наиболее опасным остается грипп. Он способен вызвать серьезные осложнения и даже вызывать летальные случаи.

Респираторные инфекции активизируются осенью

Ежегодно осенью и зимой медики фиксируют резкий рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Специалисты объясняют это несколькими факторами.

Во-первых, в холодный период люди проводят больше времени в закрытых помещениях, часто в тесном контакте друг с другом, что способствует быстрому распространению вирусов. Во-вторых, во время отопительного сезона воздух становится суше, и слизистая оболочка дыхательных путей теряет естественную защиту от инфекций.

Кроме того, уменьшение количества солнечных дней влияет на уровень витамина D в организме, что ослабляет иммунитет. А снижение физической активности осенью и зимой также делает организм более уязвимым к болезням.

Медики советуют заботиться о здоровье в холодный период, соблюдая простые меры профилактики, чтобы уменьшить риск заболевания ОРВИ.

Как уберечься от гриппа и ОРВИ

Врачи призывают граждан заботиться о простых, но эффективных мерах профилактики инфекций. Они напоминают, что регулярное мытье рук с мылом после посещения общественных мест значительно снижает риск заражения.

В местах скопления людей медики советуют пользоваться масками и соблюдать дистанцию. Важную роль в профилактике вирусов играет и чистота помещений: регулярное проветривание и влажная уборка помогают снизить концентрацию вредных микробов в воздухе.

Также врачи напоминают об этикете кашля и чихания: прикрывать рот и нос салфеткой или сгибом локтя. А если появляются первые симптомы простуды, самое разумное — остаться дома, чтобы не подвергать окружающих опасности.

Напомним, что Одесская область оказалась на пороге новой вспышки COVID-19: в течение последних недель количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось более чем на половину.

Напомним, мы писали, стоит ли в Украине ожидать локдаун из-за ковида.

болезнь ОРВИ медицина грипп эпидемия
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации