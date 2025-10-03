Сезон ОРВИ в Украине - о какой опасности предупреждают

Женщина заболела. Фото иллюстративное: Pexels

В конце сентября в Украине начался новый эпидсезон гриппа, COVID-19 и других острых респираторных вирусных инфекций. Продлится он почти восемь месяцев — до 17 мая 2026 года.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

ОРВИ в Украине

В этот период обычно наблюдается увеличение числа больных, а уровень заболеваемости порой достигает эпидемического порога. Однако сейчас ситуация в Украине остается под контролем.

По данным экспертов, распространение ОРВИ остается низким, а количество новых случаев COVID-19 в последние недели даже уменьшилось. Так, на прошлой неделе в Украине зарегистрировали около 7,7 тысячи новых случаев коронавируса — на 35% меньше, чем неделей ранее.

Врачи предостерегают, что среди всех респираторных инфекций наиболее опасным остается грипп. Он способен вызвать серьезные осложнения и даже вызывать летальные случаи.

Респираторные инфекции активизируются осенью

Ежегодно осенью и зимой медики фиксируют резкий рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Специалисты объясняют это несколькими факторами.

Во-первых, в холодный период люди проводят больше времени в закрытых помещениях, часто в тесном контакте друг с другом, что способствует быстрому распространению вирусов. Во-вторых, во время отопительного сезона воздух становится суше, и слизистая оболочка дыхательных путей теряет естественную защиту от инфекций.

Кроме того, уменьшение количества солнечных дней влияет на уровень витамина D в организме, что ослабляет иммунитет. А снижение физической активности осенью и зимой также делает организм более уязвимым к болезням.

Медики советуют заботиться о здоровье в холодный период, соблюдая простые меры профилактики, чтобы уменьшить риск заболевания ОРВИ.

Как уберечься от гриппа и ОРВИ

Врачи призывают граждан заботиться о простых, но эффективных мерах профилактики инфекций. Они напоминают, что регулярное мытье рук с мылом после посещения общественных мест значительно снижает риск заражения.

В местах скопления людей медики советуют пользоваться масками и соблюдать дистанцию. Важную роль в профилактике вирусов играет и чистота помещений: регулярное проветривание и влажная уборка помогают снизить концентрацию вредных микробов в воздухе.

Также врачи напоминают об этикете кашля и чихания: прикрывать рот и нос салфеткой или сгибом локтя. А если появляются первые симптомы простуды, самое разумное — остаться дома, чтобы не подвергать окружающих опасности.

