Сезон ГРВІ в Україні — про яку небезпеку попереджають

Жінка захворіла. Фото ілюстративне: Pexels

Наприкінці вересня в Україні розпочався новий епідсезон грипу, COVID-19 та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій. Триватиме він майже вісім місяців — до 17 травня 2026 року.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

ГРВІ в Україні

У цей період зазвичай спостерігається збільшення числа хворих, а рівень захворюваності часом досягає епідемічного порогу. Проте наразі ситуація в Україні залишається під контролем.

За даними експертів, поширення ГРВІ залишається низьким, а кількість нових випадків COVID-19 останніми тижнями навіть зменшилася. Так, минулого тижня в Україні зареєстрували близько 7,7 тисячі нових випадків коронавірусу — на 35% менше, ніж тижнем раніше.

Лікарі застерігають, що серед усіх респіраторних інфекцій найбільш небезпечним залишається грип. Він здатний викликати серйозні ускладнення та навіть спричиняти летальні випадки.

Респіраторні інфекції активізуються восени

Щороку восени та взимку медики фіксують різке зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Фахівці пояснюють це кількома факторами.

По-перше, у холодний період люди проводять більше часу в закритих приміщеннях, часто у тісному контакті один з одним, що сприяє швидкому поширенню вірусів. По-друге, під час опалювального сезону повітря стає сухішим, і слизова оболонка дихальних шляхів втрачає природний захист від інфекцій.

Крім того, зменшення кількості сонячних днів впливає на рівень вітаміну D в організмі, що послаблює імунітет. А зниження фізичної активності восени та взимку також робить організм більш вразливим до хвороб.

Медики радять піклуватися про здоров’я в холодний період, дотримуючись простих заходів профілактики, щоб зменшити ризик захворювання на ГРВІ.

Як уберегтися від грипу та ГРВІ

Лікарі закликають громадян дбати про прості, але ефективні заходи профілактики інфекцій. Вони нагадують, що регулярне миття рук з милом після відвідування громадських місць значно знижує ризик зараження.

У місцях скупчення людей медики радять користуватися масками та дотримуватися дистанції. Важливу роль у профілактиці вірусів відіграє і чистота приміщень: регулярне провітрювання та вологе прибирання допомагають знизити концентрацію шкідливих мікробів у повітрі.

Також лікарі нагадують про етикет кашлю та чхання: прикривати рот і ніс серветкою або згином ліктя. А якщо з’являються перші симптоми застуди, найрозумніше — залишитися вдома, аби не наражати оточуючих на небезпеку.

