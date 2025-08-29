Як зараз проявляється коронавірус — чи можливий в Україні локдаун

Карантин в Україні. Фото: РБК-Україна

COVID став сезонним захворюванням, яке легко сплутати з грипом, адже його сезонність припадає на період гострих респіраторних вірусних інфекцій. Однак попри сплеск нової хвилі коронавірусу, нового локдауну очікувати не варто.

Про це заявив головний державний санітарний лікар України та заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін в інтерв'ю Укрінформу.

Чи буде в Україні локдаун

Кузін розповів, новий локдаун в Україні навряд чи можливий, адже якщо дивитися на статистику, то цьогоріч на 65% випадків реєструється менше, ніж 2024 року.

"За весь епідемічний сезон захворюваності, починаючи від серпня й закінчуючи березнем, захворіло трошки більше ніж 4,5 мільйона українців. І навіть за таких високих показників захворюваності в областях країни не запроваджували карантинні або протиепідемічні заходи. Тому що такі показники захворюваності є нормальними, очікуваними в кожен сезон ГРВІ або грипу", — сказав лікар.

Він також додав, що зараз COVID став сезонним захворюванням і його сезонність припадає на період гострих респіраторних вірусних інфекцій. Кузін пояснив, що раніше реєстрували дві хвилі захворювань, зазвичай це було восени або навесні та взимку. Тепер фіксується лише один піковий підйом захворюваності, який спостерігається у серпні, вересні, можливо, частині жовтня. Саме тому коронавірус зливається загальною масою гострих респіраторних вірусних інфекцій.

"Щодо застосування протиепідемічних заходів. Безумовно, юридично створені всі механізми, коли будь-яка область або об’єднана територіальна громада мають механізми запровадження локальних карантинів чи інших протиепідемічних заходів. Така практика була раніше і залишилася після COVIDу, трішки модифікована. Вона необхідна, якщо на території будь-якої громади, району, міста спостерігаємо аномальні або надвисокі показники", — відповів лікар на питання журналістки, чи можливий локдаун у певних регіонах.

Водночас він підкреслив, що зараз ми перебуваємо на 60-70% нижче від мінімального рівня захворюваності. Тобто шанси на те, що десь ситуація настільки погіршиться, що місцева влада вимушена буде запроваджувати такі заходи, дуже малоймовірні.

Нагадаємо, в Івано-Франківській центральній міській лікарні відновлять масковий режим у медзакладі. Таке рішення прийняли через зростання кількості випадків захворювань на Covid-19.

Також ми писали, що в Україні та за кордоном фіксують стрімке зростання захворюваності на COVID-19. Науковці пояснюють, що в літній період вірус поширюється активніше.