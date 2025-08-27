Через COVID-19 у лікарні Івано-Франківська ввели масковий режим

Жінка очікує в черзі у масці. Фото: Івано-Франківська ЦМКЛ

В Івано-Франківській центральній міській лікарні відновлять масковий режим у медзакладі. Таке рішення прийняли через зростання кількості випадків захворювань на Covid-19 та необхідність запобігти поширенню респіраторних інфекцій серед пацієнтів і персоналу.

Про це повідомила преслужба медзакладу.

В Івано-Франківську відновлюють масковий режим

Відтепер усі відвідувачі та пацієнти зобов’язані перебувати у приміщеннях лікарні у захисних масках. Також адміністрація закликає приходити на консультації та обстеження у призначений час, аби уникати скупчень, користуватися антисептиками для рук та, за можливості, дотримуватися соціальної дистанції.

Повідомлення адміністрації лікарні. Фото: скриншот

У лікарні підкреслили, що дотримання цих правил є важливим для безпеки пацієнтів, відвідувачів та медичного персоналу.

Нагадаємо, у Львівській області зафіксували зростання кількості хворих на коронавірус та застуду.

Окрім того, на Львівщині зафіксували перший випадок смерті від коронавірусу.