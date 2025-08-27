Видео
Главная Медцентр В Ивано-Франковской ЦГКБ вернули масочный режим и антисептики

В Ивано-Франковской ЦГКБ вернули масочный режим и антисептики

Дата публикации 27 августа 2025 13:55
Из-за COVID-19 в больнице Ивано-Франковска ввели масочный режим из-за COVID-19
Женщина ожидает в очереди в маске. Фото: Ивано-Франковская ЦГКБ

В Ивано-Франковской центральной городской больнице восстановят масочный режим в медучреждении. Такое решение приняли из-за роста количества случаев заболеваний Covid-19 и необходимости предотвратить распространение респираторных инфекций среди пациентов и персонала.

Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

Читайте также:

В Ивано-Франковске восстанавливают масочный режим

Отныне все посетители и пациенты обязаны находиться в помещениях больницы в защитных масках. Также администрация призывает приходить на консультации и обследования в назначенное время, чтобы избегать скоплений, пользоваться антисептиками для рук и, по возможности, соблюдать социальную дистанцию.

Сообщение администрации больницы. Фото: скриншот

В больнице подчеркнули, что соблюдение этих правил является важным для безопасности пациентов, посетителей и медицинского персонала.

Напомним, во Львовской области зафиксировали рост количества больных коронавирусом и простудой.

Кроме того, на Львовщине зафиксировали первый случай смерти от коронавируса.

коронавирус больницы болезнь Ивано-Франковск эпидемия
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
