Из-за COVID-19 в больнице Ивано-Франковска ввели масочный режим из-за COVID-19

Женщина ожидает в очереди в маске.

В Ивано-Франковской центральной городской больнице восстановят масочный режим в медучреждении. Такое решение приняли из-за роста количества случаев заболеваний Covid-19 и необходимости предотвратить распространение респираторных инфекций среди пациентов и персонала.

Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

В Ивано-Франковске восстанавливают масочный режим

Отныне все посетители и пациенты обязаны находиться в помещениях больницы в защитных масках. Также администрация призывает приходить на консультации и обследования в назначенное время, чтобы избегать скоплений, пользоваться антисептиками для рук и, по возможности, соблюдать социальную дистанцию.

Сообщение администрации больницы.

В больнице подчеркнули, что соблюдение этих правил является важным для безопасности пациентов, посетителей и медицинского персонала.

Напомним, во Львовской области зафиксировали рост количества больных коронавирусом и простудой.

Кроме того, на Львовщине зафиксировали первый случай смерти от коронавируса.