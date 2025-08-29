Как сейчас проявляется коронавирус — возможен ли в Украине локдаун

Карантин в Украине. Фото: РБК-Украина

COVID стал сезонным заболеванием, которое легко спутать с гриппом, ведь его сезонность приходится на период острых респираторных вирусных инфекций. Однако несмотря на всплеск новой волны коронавируса, нового локдауна ожидать не стоит.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины и заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин в интервью Укринформу.

Будет ли в Украине локдаун

Кузин рассказал, новый локдаун в Украине вряд ли возможен, ведь если смотреть на статистику, то в этом году на 65% случаев регистрируется меньше, чем в 2024 году.

"За весь эпидемический сезон заболеваемости, начиная с августа и заканчивая мартом, заболело чуть больше 4,5 миллиона украинцев. И даже при таких высоких показателях заболеваемости в областях страны не вводили карантинные или противоэпидемические мероприятия. Потому что такие показатели заболеваемости являются нормальными, ожидаемыми в каждый сезон ОРВИ или гриппа", — сказал врач.

Он также добавил, что сейчас COVID стал сезонным заболеванием и его сезонность приходится на период острых респираторных вирусных инфекций. Кузин пояснил, что ранее регистрировали две волны заболеваний, обычно это было осенью или весной и зимой. Теперь фиксируется только один пиковый подъем заболеваемости, который наблюдается в августе, сентябре, возможно, части октября. Именно поэтому коронавирус сливается общей массой острых респираторных вирусных инфекций.

"Относительно применения противоэпидемических мероприятий. Безусловно, юридически созданы все механизмы, когда любая область или объединенная территориальная община имеют механизмы введения локальных карантинов или других противоэпидемических мероприятий. Такая практика была раньше и осталась после COVID, немного модифицирована. Она необходима, если на территории любой общины, района, города наблюдаем аномальные или сверхвысокие показатели", — ответил врач на вопрос журналистки, возможен ли локдаун в определенных регионах.

В то же время он подчеркнул, что сейчас мы находимся на 60-70% ниже минимального уровня заболеваемости. То есть шансы на то, что где-то ситуация настолько ухудшится, что местные власти вынуждены будут вводить такие меры, очень маловероятны.

Напомним, в Ивано-Франковской центральной городской больнице восстановят масочный режим в медучреждении. Такое решение приняли из-за роста количества случаев заболеваний Covid-19.

Также мы писали, что в Украине и за рубежом фиксируют стремительный рост заболеваемости COVID-19. Ученые объясняют, что в летний период вирус распространяется активнее.