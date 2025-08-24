Причини поширення коронавірусу влітку

Спалах COVID-19 влітку — вчені назвали причини
В Україні та світі зафіксували зростання захворюваності на коронавірус. Науковці назвали причини, чому вірус активніше поширюється кожного літа.
Про це пише The New York Times.
Причини поширення коронавірусу
Зазначається, що літне підвищення захворюваності може здатися нелогічними, адже в цей період люди часто проводять більше часу на вулиці, а вірус простіше циркулює в закритих приміщеннях. Проте вчені знайшли цьому пояснення.
Однією із причин є те, що люди у спеку більше часу проводять в приміщеннях із кондиціонерами. В таких просторах зачиняють вікна, що створює погану вентиляцію повітря.
Також зазначається, що чим спекотніше середовище, тим гірше там виживає вірус.
Крім того, люди більше подорожують влітку, через що потрапляють у замкнені простори зі значними натовпами, наприклад на вокзалах чи в поїздах. Фахівець з інфекційних захворювань Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Дейві Сміт каже, що під час масових скупчень людей виникає сприятливе середовище для поширення COVID-19.
Пояснюється це тим, що якщо люди притискаються одне до одного, то здорові можуть вдихнути патоген, частинки якого видихають із верхніх дихальних шляхів інфіковані.
Як і для багатьох інших респіраторних вірусів, захворюваність на COVID-19 також зростає взимку. Вчені пояснюють, що якщо людина в цю пору року перехворіє, то, ймовірно, матиме хороший імунітет проти повторного зараження приблизно наступні чотири-шість місяців.
Проте якраз до настання літа цей захист від вірусу зазвичай слабшає, тому люди стають більш вразливими до інфікування. Те ж стосується тих, хто вакцинується восени чи взимку — з часом їхній імунітет стає менш міцним, ніж раніше.
Нагадаємо, нещодавно у МОЗ пояснили, чому зростає кількість хворих на COVID-19 в Україні.
Також заступник генерального директора Центру громадського здоров'я Олексій Даниленко заявив, що вакцинація працює проти нових штамів COVID.
