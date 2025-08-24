Причини поширення коронавірусу влітку

Масковий режим. Фото: Дніпропетровська ОВА

В Україні та світі зафіксували зростання захворюваності на коронавірус. Науковці назвали причини, чому вірус активніше поширюється кожного літа.

Про це пише The New York Times.

Реклама

Читайте також:

Причини поширення коронавірусу

Зазначається, що літне підвищення захворюваності може здатися нелогічними, адже в цей період люди часто проводять більше часу на вулиці, а вірус простіше циркулює в закритих приміщеннях. Проте вчені знайшли цьому пояснення.

Однією із причин є те, що люди у спеку більше часу проводять в приміщеннях із кондиціонерами. В таких просторах зачиняють вікна, що створює погану вентиляцію повітря.

Також зазначається, що чим спекотніше середовище, тим гірше там виживає вірус.

Крім того, люди більше подорожують влітку, через що потрапляють у замкнені простори зі значними натовпами, наприклад на вокзалах чи в поїздах. Фахівець з інфекційних захворювань Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Дейві Сміт каже, що під час масових скупчень людей виникає сприятливе середовище для поширення COVID-19.

Пояснюється це тим, що якщо люди притискаються одне до одного, то здорові можуть вдихнути патоген, частинки якого видихають із верхніх дихальних шляхів інфіковані.

Як і для багатьох інших респіраторних вірусів, захворюваність на COVID-19 також зростає взимку. Вчені пояснюють, що якщо людина в цю пору року перехворіє, то, ймовірно, матиме хороший імунітет проти повторного зараження приблизно наступні чотири-шість місяців.

Проте якраз до настання літа цей захист від вірусу зазвичай слабшає, тому люди стають більш вразливими до інфікування. Те ж стосується тих, хто вакцинується восени чи взимку — з часом їхній імунітет стає менш міцним, ніж раніше.

Нагадаємо, нещодавно у МОЗ пояснили, чому зростає кількість хворих на COVID-19 в Україні.

Також заступник генерального директора Центру громадського здоров'я Олексій Даниленко заявив, що вакцинація працює проти нових штамів COVID.