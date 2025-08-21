Вакцина від COVID захищає від нових штамів — ЦГЗ

Лікарі проводять вакцинацію. Фото: Britannica

Вакцина проти коронавірусу залишається ефективною проти нових штамів, що нині циркулюють в Україні. За останній тиждень кількість хворих на COVID-19 зросла утричі порівняно з попереднім періодом, однак ситуація поки краща, ніж торік улітку.

Про це Олексій Даниленко розповів в ефірі "Київського часу" у четвер, 21 серпня.

Вакцинація та нові штами: позиція ЦГЗ

В.о. гендиректора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко повідомив про суттєве зростання захворюваності за поточний тиждень та нагадав, що нові варіанти вірусу вже активно поширюються. Він підкреслив, що попри це показники все ще нижчі, ніж у пікові тижні минулого літа, коли фіксували по 12–15 тисяч випадків.

"Всі охочі можуть звернутися до сімейного лікаря, до пункту щеплення, отримати вакцинацію. Вакцини достатньо в кожному регіоні", — сказав Олексій Даниленко.

Посадовець наголосив на важливості оновлення курсів щеплень для груп ризику й тих, хто давно не вакцинувався. Він також зауважив, що доступність вакцин дозволяє швидко підвищити рівень захисту напередодні осіннього сезону респіраторних інфекцій.

Нагадаємо, що в Україні знову зростає захворюваність на коронавірус: лише за останній тиждень кількість інфікованих збільшилася утричі.

Раніше ми також інформували, що на Львівщині також фіксують підйом захворюваності на коронавірус: за минулий тиждень лабораторно підтверджено 192 випадки COVID-19, із них 45 — серед дітей.