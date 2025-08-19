В Україні утричі зросла кількість випадків COVID-19 за тиждень

В Україні втричі зросла кількість інфікованих коронавірусом
В Україні фіксують збільшення кількості випадків зараження коронавірусом. Лише впродовж останнього тижня кількість інфікованих пацієнтів зросла втричі.
Про це розповів заступник генерального директора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко в ефірі телемарафону.
В Україні стрімко поширюються нові штами коронавірусу
Він нагадав, що ще у 2023 році коронавірус офіційно віднесли до категорії сезонних хвороб поряд із грипом та іншими ГРВІ.
Однак на відміну від більшості респіраторних інфекцій, які влітку мають низький рівень поширення, COVID-19 уже другий рік поспіль демонструє сплески саме у літній період.
За словами Даниленка, за останній тиждень зареєстровано 3540 нових випадків зараження. Це утричі більше, ніж тижнем раніше. Водночас він підкреслив, що цьогорічні показники все ж нижчі, ніж торік: тоді за аналогічний період фіксували більше 10, а подекуди й до 15 тисяч випадків за тиждень.
Нагадаємо, в Україні активно циркулює новий штам коронавірусу Stratus (SARS-COV 2 XFG), який є похідним мутованим варіантом Омікрону. Лікарі пояснили, чи може стара вакцина захистити від нового виду вірусу.
Тим часом медики фіксують стрімке збільшення хворих у Львівській та Одеській областях України.
