Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Медцентр В Україні втричі зросла кількість інфікованих коронавірусом

В Україні втричі зросла кількість інфікованих коронавірусом

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 13:28
В Україні утричі зросла кількість випадків COVID-19 за тиждень
Лабораторні дослідження. Фото ілюстративне: Pexels

В Україні фіксують збільшення кількості випадків зараження коронавірусом. Лише впродовж останнього тижня кількість інфікованих пацієнтів зросла втричі.

Про це розповів заступник генерального директора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко в ефірі телемарафону.

Реклама
Читайте також:

В Україні стрімко поширюються нові штами коронавірусу

Він нагадав, що ще у 2023 році коронавірус офіційно віднесли до категорії сезонних хвороб поряд із грипом та іншими ГРВІ.

Однак на відміну від більшості респіраторних інфекцій, які влітку мають низький рівень поширення, COVID-19 уже другий рік поспіль демонструє сплески саме у літній період.

За словами Даниленка, за останній тиждень зареєстровано 3540 нових випадків зараження. Це утричі більше, ніж тижнем раніше. Водночас він підкреслив, що цьогорічні показники все ж нижчі, ніж торік: тоді за аналогічний період фіксували більше 10, а подекуди й до 15 тисяч випадків за тиждень.

Нагадаємо, в Україні активно циркулює новий штам коронавірусу Stratus (SARS-COV 2 XFG), який є похідним мутованим варіантом Омікрону. Лікарі пояснили, чи може стара вакцина захистити від нового виду вірусу. 

Тим часом медики фіксують стрімке збільшення хворих у Львівській та Одеській областях України. 

коронавірус хвороба Україна COVID епідемія
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації