Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Медцентр В Украине втрое выросло количество инфицированных коронавирусом

В Украине втрое выросло количество инфицированных коронавирусом

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 13:28
В Украине втрое возросло количество случаев COVID-19 за неделю
Лабораторные исследования. Фото иллюстративное: Pexels

В Украине фиксируют увеличение количества случаев заражения коронавирусом. Только за последнюю неделю количество инфицированных пациентов выросло втрое.

Об этом рассказал заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко в эфире телемарафона.

Реклама
Читайте также:

В Украине стремительно распространяются новые штаммы коронавируса

Он напомнил, что еще в 2023 году коронавирус официально отнесли к категории сезонных болезней наряду с гриппом и другими ОРВИ.

Однако в отличие от большинства респираторных инфекций, которые летом имеют низкий уровень распространения, COVID-19 уже второй год подряд демонстрирует всплески именно в летний период.

По словам Даниленко, за последнюю неделю зарегистрировано 3540 новых случаев заражения. Это втрое больше, чем неделей ранее. В то же время он подчеркнул, что нынешние показатели все же ниже, чем в прошлом году: тогда за аналогичный период фиксировали более 10, а иногда и до 15 тысяч случаев за неделю.

Напомним, в Украине активно циркулирует новый штамм коронавируса Stratus (SARS-COV 2 XFG), который является производным мутировавшим вариантом Омикрона. Врачи объяснили, может ли старая вакцина защитить от нового вида вируса.

Тем временем медики фиксируют стремительное увеличение больных во Львовской и Одесской областях Украины.

коронавирус болезнь Украина COVID эпидемия
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации