В Украине втрое возросло количество случаев COVID-19 за неделю

Лабораторные исследования. Фото иллюстративное: Pexels

В Украине фиксируют увеличение количества случаев заражения коронавирусом. Только за последнюю неделю количество инфицированных пациентов выросло втрое.

Об этом рассказал заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко в эфире телемарафона.

Он напомнил, что еще в 2023 году коронавирус официально отнесли к категории сезонных болезней наряду с гриппом и другими ОРВИ.

Однако в отличие от большинства респираторных инфекций, которые летом имеют низкий уровень распространения, COVID-19 уже второй год подряд демонстрирует всплески именно в летний период.

По словам Даниленко, за последнюю неделю зарегистрировано 3540 новых случаев заражения. Это втрое больше, чем неделей ранее. В то же время он подчеркнул, что нынешние показатели все же ниже, чем в прошлом году: тогда за аналогичный период фиксировали более 10, а иногда и до 15 тысяч случаев за неделю.

Напомним, в Украине активно циркулирует новый штамм коронавируса Stratus (SARS-COV 2 XFG), который является производным мутировавшим вариантом Омикрона. Врачи объяснили, может ли старая вакцина защитить от нового вида вируса.

Тем временем медики фиксируют стремительное увеличение больных во Львовской и Одесской областях Украины.