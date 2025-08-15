Відео
Головна Медцентр Чи врятує "стара" антиковідна вакцина від Stratus — що це за штам

Чи врятує "стара" антиковідна вакцина від Stratus — що це за штам

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 04:43
В Україні поширюється штам коронавірусу Stratus і, за словами медиків, від нього рятують вакцини від COVID-19
Епідеміологи у лікарні. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Києві фіксують все більше випадків захворювання на коронавірус, а саме новим штамом Stratus (SARS-COV 2 XFG). За даними Департаменту охорони здоров'я КМДА, станом на 11 серпня до столичних стаціонарів госпіталізовано вже близько 100 пацієнтів. 

Про небезпеку нового штаму та про кількість заражень порівняно з класичним COVID-19 в етері "Вечір.LIVE" повідомив Олексій Даниленко, виконувач обов'язків генерального директора Центру громадського здоров'я.

Читайте також:

Скільки в Україні постраждалих від Stratus на відміну від COVID-19

За словами Олексія Даниленка, за минулий 32-й тиждень року в межах України було зареєстровано пацієнтів з позитивними результатами на ковід близько 1200, а саме 1197.

"Якщо порівнювати це з аналогічними періодами минулого літа, то минулого літа ми мали показники, які перевищували 10 000. Тобто зараз ми маємо значно нижчі показники захворюваності на ковід, ніж минулого літа", — зазначив Даниленко.

Які особливості нового штаму Stratus

Фахівець повідомив, що новий різновид ковіду є рекомбінантним субваріантом омікрону, тобто це мутований вірус, похідний від омікрону. І він поєднує мутації кількох попередніх ліній.

"За даними, які ми маємо, він хоча і демонструє підвищену здатність до поширення серед населення та імунного уникнення, він все ж таки не призводить до тяжчого перебігу захворювання", — сказав експерт.

Чи рятують від Stratus вакцини від ковіду та що робити у разі зараження

Олексій Даниленко зазначив, що наявні вакцини від "старого" ковіду теж працюють проти нового штаму. Але треба розуміти, що вакцинація має бути регулярною.

"Після того, як людина перехворіла або отримала вакцинацію, пройшов тривалий час і імунітет починає знижуватись. Тому вакцинуватись треба регулярно. Це стосується практично будь-яких щеплень. Щеплення від ковіду в Україні є і їх вистачає всім охочим", — каже Даниленко.

Він зауважує, що проти штаму Stratus треба застосовувати ті самі методи санітарії, що і при звичайному ковіді: мити руки, дезінфікувати поверхні, уникати скупчень людей, уникати наочного спілкування з тими, хто вже захворів. 

В зоні ризику, як завжди, люди 60+ та люди, що мають ослаблений імунітет через хронічні хвороби.

"Імовірність отримати ускладнення, звісно, залишається. Коли людина при появі перших симптомів звертається до лікаря, то ймовірність отримати такі ускладнення знижується", — повідомив фахівець.

Раніше повідомлялось, що в Україні зафіксовано не тільки новий штам коронавірусу Stratus, але й варіант Nimbus. Ці два штами наразі домінують у світі. 

 Раніше ми також інформували, що штам Stratus виявлено вже у восьми регіонах України

Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
