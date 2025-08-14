В Україні виявили нові штами коронавірусу Nimbus і Stratus

Лікар. Фото: Northwell Health

В Україні зафіксовано два нові субваріанти коронавірусу — Nimbus та Stratus, які наразі домінують у світі. Медики наголошують, що ці мутації є частиною штаму "Омікрон" і можуть поширюватися швидше, ніж попередні варіанти.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Нові штами коронавірусу в Україні

В Україні підтверджено 38 випадків субваріанта Stratus та один випадок Nimbus. Обидва належать до штаму "Омікрон" і нині є найпоширенішими у світі.

За даними ЦГЗ, лише за період з 4 по 10 серпня COVID-19 підтвердили у 1197 людей. Експерти попереджають, що на тлі сезонного зростання захворюваності особливо важливо вакцинуватися тим, хто входить до групи ризику тяжкого перебігу хвороби.

В Україні наразі застосовують омікрон-специфічну вакцину, адаптовану для захисту від варіанту Omicron та його субваріантів, що циркулюють у світі.

Нагадаємо, що в Україні зафіксували новий штам коронавірусу Stratus, випадки інфікування виявлені вже у семи областях та столиці. Лікарі наголошують, що найбільшу небезпеку він становить для людей похилого віку, дітей та пацієнтів із хронічними захворюваннями.

Раніше ми також інформували, що штам Stratus виявлено вже у восьми регіонах України, і медики застерігають, що він може виявитися агресивнішим за добре відомий Omicron.