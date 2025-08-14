Видео
Новые мутации коронавируса уже в Украине — детали

Новые мутации коронавируса уже в Украине — детали

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 11:44
В Украине обнаружили новые штаммы коронавируса Nimbus и Stratus
Врач. Фото: Northwell Health

В Украине зафиксированы два новых субварианта коронавируса — Nimbus и Stratus, которые сейчас доминируют в мире. Медики отмечают, что эти мутации являются частью штамма "Омикрон" и могут распространяться быстрее, чем предыдущие варианты.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Новые штаммы коронавируса в Украине

В Украине подтверждено 38 случаев субварианта Stratus и один случай Nimbus. Оба относятся к штамму "Омикрон" и сейчас являются самыми распространенными в мире.

По данным ЦОЗ, только за период с 4 по 10 августа COVID-19 подтвердили у 1197 человек. Эксперты предупреждают, что на фоне сезонного роста заболеваемости особенно важно вакцинироваться тем, кто входит в группу риска тяжелого течения болезни.

В Украине сейчас применяют омикрон-специфическую вакцину, адаптированную для защиты от варианта Omicron и его субвариантов, циркулирующих в мире.

Напомним, что в Украине зафиксировали новый штамм коронавируса Stratus, случаи инфицирования выявлены уже в семи областях и столице. Врачи отмечают, что наибольшую опасность он представляет для пожилых людей, детей и пациентов с хроническими заболеваниями.

Ранее мы также информировали, что штамм Stratus обнаружен уже в восьми регионах Украины, и медики предостерегают, что он может оказаться агрессивнее хорошо известного Omicron.

Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
