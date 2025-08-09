Новий штам коронавірусу в Україні — які симптоми Stratus

Жінка у місці. Фото: Freepik

Новий штам коронавірусу Stratus зафіксовано вже у восьми областях України. Вірус може бути небезпечніше за вже знайомий Omicron.

Лікарі попередили українців про головні симптоми нового вірусу та способи захиститися.

Що відомо про новий штам COVID-19

Виконувач обов'язків генерального директора Центру громадського здоров'я України Олексій Даниленко повідомив, що штам Stratus наразі входить до двох найпоширеніших у світі. Другий — NB.1.8.1 (Nimbus), який в Україні поки не виявлений.

Станом на 16 липня симптоми інфекції, спричиненої Stratus, зафіксовано у восьми регіонах України:

Вінницька область

Дніпропетровська область

Житомирська область

Чернігівська область

Запорізька область

Полтавська область

місто Київ

Київська область

За словами Даниленка, Stratus поширюється швидше, ніж знайомий українцям Omicron, проте не викликає тяжкого перебігу хвороби. Найпоширеніший симптом — хрипи у верхніх дихальних шляхах. Медична система не перевантажена, а літній сплеск захворюваності є типовим для цього періоду року.

Втім, сімейна лікарка Сінгапурського медичного центру Віта Олещенко зазначає, що у багатьох хворих Stratus викликає сильну слабкість — настільки, що люди буквально "падають з ніг". При цьому аналізи крові часто залишаються у межах норми, що свідчить про пізнє реагування імунітету. Серед інших симптомів вона назвала:

втрату голосу;

кашель;

запалення горла;

Як захиститися

Обидва експерти сходяться на думці, що найефективніший захист — вакцинація від Covid-19.

Для більшості людей достатньо однієї дози, щоб знизити ризик зараження. Ревакцинація через 6-12 місяців рекомендується групам ризику:

людям із хронічними захворюваннями;

особам зі слабким імунітетом;

людям старшим за 60 років;

вагітним жінкам;

медикам, військовим та іншим, хто постійно перебуває у зоні підвищеного ризику.

