Новий штам коронавірусу в Україні — які симптоми Stratus

Новий штам коронавірусу виявили у 8 областях — які симптоми
Новий штам коронавірусу Stratus зафіксовано вже у восьми областях України. Вірус може бути небезпечніше за вже знайомий Omicron.
Лікарі попередили українців про головні симптоми нового вірусу та способи захиститися.
Що відомо про новий штам COVID-19
Виконувач обов'язків генерального директора Центру громадського здоров'я України Олексій Даниленко повідомив, що штам Stratus наразі входить до двох найпоширеніших у світі. Другий — NB.1.8.1 (Nimbus), який в Україні поки не виявлений.
Станом на 16 липня симптоми інфекції, спричиненої Stratus, зафіксовано у восьми регіонах України:
- Вінницька область
- Дніпропетровська область
- Житомирська область
- Чернігівська область
- Запорізька область
- Полтавська область
- місто Київ
- Київська область
За словами Даниленка, Stratus поширюється швидше, ніж знайомий українцям Omicron, проте не викликає тяжкого перебігу хвороби. Найпоширеніший симптом — хрипи у верхніх дихальних шляхах. Медична система не перевантажена, а літній сплеск захворюваності є типовим для цього періоду року.
Втім, сімейна лікарка Сінгапурського медичного центру Віта Олещенко зазначає, що у багатьох хворих Stratus викликає сильну слабкість — настільки, що люди буквально "падають з ніг". При цьому аналізи крові часто залишаються у межах норми, що свідчить про пізнє реагування імунітету. Серед інших симптомів вона назвала:
- втрату голосу;
- кашель;
- запалення горла;
Як захиститися
Обидва експерти сходяться на думці, що найефективніший захист — вакцинація від Covid-19.
Для більшості людей достатньо однієї дози, щоб знизити ризик зараження. Ревакцинація через 6-12 місяців рекомендується групам ризику:
- людям із хронічними захворюваннями;
- особам зі слабким імунітетом;
- людям старшим за 60 років;
- вагітним жінкам;
- медикам, військовим та іншим, хто постійно перебуває у зоні підвищеного ризику.
