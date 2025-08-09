Відео
Головна Медцентр Новий штам коронавірусу виявили у 8 областях — які симптоми

Новий штам коронавірусу виявили у 8 областях — які симптоми

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 19:29
Новий штам коронавірусу в Україні — які симптоми Stratus
Жінка у місці. Фото: Freepik

Новий штам коронавірусу Stratus зафіксовано вже у восьми областях України. Вірус може бути небезпечніше за вже знайомий Omicron.

Лікарі попередили українців про головні симптоми нового вірусу та способи захиститися.

Читайте також:

Що відомо про новий штам COVID-19

Виконувач обов'язків генерального директора Центру громадського здоров'я України Олексій Даниленко повідомив, що штам Stratus наразі входить до двох найпоширеніших у світі. Другий — NB.1.8.1 (Nimbus), який в Україні поки не виявлений.

Станом на 16 липня симптоми інфекції, спричиненої Stratus, зафіксовано у восьми регіонах України:

  • Вінницька область
  • Дніпропетровська область
  • Житомирська область
  • Чернігівська область
  • Запорізька область
  • Полтавська область
  • місто Київ
  • Київська область

За словами Даниленка, Stratus поширюється швидше, ніж знайомий українцям Omicron, проте не викликає тяжкого перебігу хвороби. Найпоширеніший симптом — хрипи у верхніх дихальних шляхах. Медична система не перевантажена, а літній сплеск захворюваності є типовим для цього періоду року.

Втім, сімейна лікарка Сінгапурського медичного центру Віта Олещенко зазначає, що у багатьох хворих Stratus викликає сильну слабкість — настільки, що люди буквально "падають з ніг". При цьому аналізи крові часто залишаються у межах норми, що свідчить про пізнє реагування імунітету. Серед інших симптомів вона назвала:

  • втрату голосу;
  • кашель;
  • запалення горла;

Як захиститися

Обидва експерти сходяться на думці, що найефективніший захист — вакцинація від Covid-19.

Для більшості людей достатньо однієї дози, щоб знизити ризик зараження. Ревакцинація через 6-12 місяців рекомендується групам ризику:

  •  людям із хронічними захворюваннями;
  •  особам зі слабким імунітетом;
  •  людям старшим за 60 років;
  •  вагітним жінкам;
  •  медикам, військовим та іншим, хто постійно перебуває у зоні підвищеного ризику.

Раніше лікарка попередила, чому варто обов'язково зробити вакцинацію від грипу.

А також стало відомо, які послуги покриває НСЗУ за програмою медичного страхування.

Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
