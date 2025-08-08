Відео
Медичне страхування в Україні — які послуги покриває НСЗУ

Медичне страхування в Україні — які послуги покриває НСЗУ

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 17:21
Медичне страхування в Україні — чим відрізняється приватне та державне
Прийом у лікаря. Ілюстративне фото: freepik

В Україні діє добровільне медичне страхування, але багато послуг уже покриває Національна служба здоров'я. Страхові пакети іноді дублюють державні послуги.

Про це повідомила ексзаступниця міністра охорони здоров’я Наталія Лісневська в ефірі День.LIVE  8 серпня. 

Читайте також:

Медичне страхування в Україні

Лісневська розповіла, що в Україні діє добровільне медичне страхування і зазвичай люди обирають приватних страховиків. Однак держава платить людям за якийсь контрактний пролікований випадок абсолютно так само.

"Я б радила людям, які хочуть страховку, страхувати те, що не покривається НСЗУ. Страхові пакети іноді дублюють державні послуги. Наприклад, пологи повністю входять до пакета НСЗУ, і додатково можна платити лише за опції на кшталт поліпшеної палати", — пояснила ексзаступниця міністра охорони здоров’я.

Вона зазначила, що головна різниця у тому, що за державною програмою іноді доведеться чекати в черзі, тоді як страховка дає змогу швидше отримати послугу в приватному закладі.

Водночас експертка пояснила, чому в Україні найдешевше медичне страхування. За словами Лісневської, у нас самі медичні послуги доволі дешеві. Звісно, є дороговартісне лікування, але зазвичай все не настільки дороге, як за кордоном. 

Нагадаємо, раніше керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко-Тімко розповіла, як вберегтися від вірусних гепатитів. За її словами, головним є дотримання гігієни.

Також ми писали, як захистити себе від укусу отруйної змії. Влітку багато людей люблять подорожувати, але ця подорож може закінчитися отруйним укусом гадюк

Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
