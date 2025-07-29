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Головна Медцентр Як уникнути зараження вірусним гепатитом — поради лікаря

Як уникнути зараження вірусним гепатитом — поради лікаря

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 13:14
Інфекціоністка дала поради, як вберегтися від вірусних гепатитів
Дослідження крові. Ілюстративне фото: Суспільне

Керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко-Тімко розповіла, як вберегтися від вірусних гепатитів. За її словами, головним є дотримання гігієни.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Як уникнути вірусних гепатитів

Інфекціоністка розповіла, що існують вірусні гепатити, які передаються через брудні руки, інфіковану воду та інфіковані харчові продукти. Для того, аби уникнути захворювання на них, треба:

  • мити руки щоразу після відвідування туалету; 
  • перед прийомом їжі; 
  • після повернення додому; 
  • в міру виконання якоїсь професійної діяльності.

Також лікарка уточнила, що вода повинна бути завжди гарантованої якості: кип'ячена або бутельована. Водночас під час купання у водоймах та річках не можна ковтати воду, не вживати воду з невідомих джерел, бо вона може містити вірус гепатиту А і Е. 

Якщо говорити про гепатити, які передаються через кров, статеві контакти та медичні маніпуляції — в першу чергу треба профілактика вірусного гепатиту В. 

"Якщо ми вкололися голкою, яку щойно використовував хворий на ВІЛ — ризик інфікуватися 0,3%, якщо нею користувався хворий на гепатит С — 3%, а от якщо хворий на вірусний гепатит В — 30%", — розповіла вона.

Іванченко-Тімко додала, що найкращий захист — це вакцинація. Дітям цю вакцину вводять ще в пологовому будинку, але з 2026 року першу дозу даватимуть лише новонародженим із ризиком, решті з двох місяців.

Вакцинація для дорослих є платною, але вона коштує недорого. За словами інфекціоністки, трьох доз вистачить, аби створити пожиттєвий імунітет проти вірусу гепатиту В.

Нагадаємо, у МОЗ повідомили, що в Україні зафіксовано три спалахи гострих кишкових інфекцій. 

Крім того, спостерігається стрімке зростання захворюваності на кір.

вакцини здоров'я медицина лікарі вірусний гепатит В
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
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