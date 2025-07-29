Інфекціоністка дала поради, як вберегтися від вірусних гепатитів

Як уникнути зараження вірусним гепатитом — поради лікаря
Керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко-Тімко розповіла, як вберегтися від вірусних гепатитів. За її словами, головним є дотримання гігієни.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Як уникнути вірусних гепатитів
Інфекціоністка розповіла, що існують вірусні гепатити, які передаються через брудні руки, інфіковану воду та інфіковані харчові продукти. Для того, аби уникнути захворювання на них, треба:
- мити руки щоразу після відвідування туалету;
- перед прийомом їжі;
- після повернення додому;
- в міру виконання якоїсь професійної діяльності.
Також лікарка уточнила, що вода повинна бути завжди гарантованої якості: кип'ячена або бутельована. Водночас під час купання у водоймах та річках не можна ковтати воду, не вживати воду з невідомих джерел, бо вона може містити вірус гепатиту А і Е.
Якщо говорити про гепатити, які передаються через кров, статеві контакти та медичні маніпуляції — в першу чергу треба профілактика вірусного гепатиту В.
"Якщо ми вкололися голкою, яку щойно використовував хворий на ВІЛ — ризик інфікуватися 0,3%, якщо нею користувався хворий на гепатит С — 3%, а от якщо хворий на вірусний гепатит В — 30%", — розповіла вона.
Іванченко-Тімко додала, що найкращий захист — це вакцинація. Дітям цю вакцину вводять ще в пологовому будинку, але з 2026 року першу дозу даватимуть лише новонародженим із ризиком, решті з двох місяців.
Вакцинація для дорослих є платною, але вона коштує недорого. За словами інфекціоністки, трьох доз вистачить, аби створити пожиттєвий імунітет проти вірусу гепатиту В.
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