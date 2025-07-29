Инфекционист дала советы, как уберечься от вирусных гепатитов

Как избежать заражения вирусным гепатитом — советы врача
Руководитель Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко-Тимко рассказала, как уберечься от вирусных гепатитов. По ее словам, главным является соблюдение гигиены.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Как избежать вирусных гепатитов
Инфекционист рассказала, что существуют вирусные гепатиты, которые передаются через грязные руки, инфицированную воду и инфицированные пищевые продукты. Для того чтобы избежать заболевания ими, надо:
- мыть руки каждый раз после посещения туалета;
- перед приемом пищи;
- после возвращения домой;
- по мере выполнения какой-то профессиональной деятельности.
Также врач уточнила, что вода должна быть всегда гарантированного качества: кипяченая или бутилированная. В то же время во время купания в водоемах и реках нельзя глотать воду, не употреблять воду из неизвестных источников, потому что она может содержать вирус гепатита А и Е.
Если говорить о гепатитах, которые передаются через кровь, половые контакты и медицинские манипуляции - в первую очередь надо профилактика вирусного гепатита В.
"Если мы укололись иглой, которую только что использовал больной ВИЧ — риск инфицироваться 0,3%, если ею пользовался больной гепатитом С — 3%, а вот если больной вирусным гепатитом В — 30%", — рассказала она.
Иванченко-Тимко добавила, что лучшая защита — это вакцинация. Детям эту вакцину вводят еще в роддоме, но с 2026 года первую дозу будут давать только новорожденным с риском, остальным с двух месяцев.
Вакцинация для взрослых является платной, но она стоит недорого. По словам инфекциониста, трех доз хватит, чтобы создать пожизненный иммунитет против вируса гепатита В.
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