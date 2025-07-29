Инфекционист дала советы, как уберечься от вирусных гепатитов

Исследование крови. Иллюстративное фото: Суспільне

Руководитель Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко-Тимко рассказала, как уберечься от вирусных гепатитов. По ее словам, главным является соблюдение гигиены.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Как избежать вирусных гепатитов

Инфекционист рассказала, что существуют вирусные гепатиты, которые передаются через грязные руки, инфицированную воду и инфицированные пищевые продукты. Для того чтобы избежать заболевания ими, надо:

мыть руки каждый раз после посещения туалета;

перед приемом пищи;

после возвращения домой;

по мере выполнения какой-то профессиональной деятельности.

Также врач уточнила, что вода должна быть всегда гарантированного качества: кипяченая или бутилированная. В то же время во время купания в водоемах и реках нельзя глотать воду, не употреблять воду из неизвестных источников, потому что она может содержать вирус гепатита А и Е.

Если говорить о гепатитах, которые передаются через кровь, половые контакты и медицинские манипуляции - в первую очередь надо профилактика вирусного гепатита В.

"Если мы укололись иглой, которую только что использовал больной ВИЧ — риск инфицироваться 0,3%, если ею пользовался больной гепатитом С — 3%, а вот если больной вирусным гепатитом В — 30%", — рассказала она.

Иванченко-Тимко добавила, что лучшая защита — это вакцинация. Детям эту вакцину вводят еще в роддоме, но с 2026 года первую дозу будут давать только новорожденным с риском, остальным с двух месяцев.

Вакцинация для взрослых является платной, но она стоит недорого. По словам инфекциониста, трех доз хватит, чтобы создать пожизненный иммунитет против вируса гепатита В.

Напомним, в Минздраве сообщили, что в Украине зафиксировано три вспышки острых кишечных инфекций.

Кроме того, наблюдается стремительный рост заболеваемости корью.