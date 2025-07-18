У Львові лікарі виконали дві пересадки серцю одному пацієнту

Кардіохірурги на операції. Ілюстративне фото: Ковельське МТМО

У Львові медики здійснили дві пересадки серця одному і тому пацієнту. Це сталося буквально за три доби, оскільки перший донорський орган відмовив в тілі пацієнта.

Про це повідомила пресслужба МОЗ у Telegram у п'ятницю, 18 липня.

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Хвороба серця

Юнак має вроджену ваду серця, про яку дізнався лише пів року тому, коли перехворів на вірусну застуду. У нього діагностували дилатаційну кардіоміопатію, внаслідок якої серце втрачає пружність і здатність перекачувати кров.

В таких випадках єдиним випадком є трансплантація. Водночас у Віталія ще й розвинулася аритмія. Спочатку йому імплантували кардіовертер-дефібрилятор, але через три місяці він почав бити струмом хлопця, а фракція знизилася до 10%.

Віталій Дац, якому пересадили серце. Фото: МОЗ

Коли він був у критичному стані, хлопця доставили у Лікарню Святого Пантелеймона у Львові. Лікарі встановили, що дефібрилятор в серці постійно подавав електричний розряд: лише за одну ніч хлопця понад 20 разів вдарило струмом по 800 вольт.

Також двічі удар струмом отримав навіть кардіохірург, який діставав пристрій із грудей пацієнта.

Пересадка серця

Вже за тиждень з'явилося донорське серце, але воно виявилося недостатньо здоровим й зупинилося через годину після пересадки.

Тоді медики під'єднали пацієнта до апарата ЕКМО, який замінює роботу серця і легень та поставили в лист очікування на трансплантацію з першим статусом екстреності.

Вже за добу для пацієнта з'явився новий орган та йому здійснили другу трансплантацію. Наразі від операції пройшло вже три тижні, юнак почувається добре, хоч і має слабкість.

У МОЗ висловили вдячність родинам донорів за ухвалені рішення та подякували медикам за врятоване життя.

Скриншот допису МОЗ

Скриншот допису МОЗ

Нагадаємо, під час масованої атаки на Київ 10 липня лікарі клінічної лікарні "Охматдит" пересадили органи трьом дітям.

А у Чернівцях лікарі під обстрілом рятували важкохвору дитину, яка раптово перестала дихати.