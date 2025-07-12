В "Охматдиті" трьом дітям пересадили органи від донорки

Лікарі займаються пересадкою органів під час атаки РФ. Фото: "Охматдит"/Facebook

Під звуки сирен і вибухів лікарі "Охматдиту" врятували життя трьом дітям. Вперше від моменту діагностування смерті головного мозку дитини вдалося отримати згоду батьків на посмертне донорство та провести трансплантацію органів іншим дітям.

Про це інформує пресслужба "Охматдиту".

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Наприкінці минулого тижня до Охматдиту доправили 4-річну дівчинку з Житомирщини. Вночі 10 липня консиліум змушений був констатувати смерть головного мозку пацієнтки.

Зазначається, що це був перший випадок в лікарні "Охматдит", коли медики спільно з психологами змогли пройти складний шлях разом із родиною й отримати згоду батьків на посмертне донорство.

"Це рішення — героїчне. Воно врятувало одразу три життя", — зазначають у медзакладі.

А також розповідають, що після підписання згоди почалася кропітка робота фахівців "Охматдиту" й Українського центру трансплант-координації. Потрібно було забезпечити логістику, підбір реципієнтів та організувати все в умовах повітряної тривоги та ракетного обстрілу.

Єдина державна інформаційна система трансплантації (ЄДІСТ) визначила реципієнтів, двоє з яких уже перебували в "Охматдиті":

16-річна дівчина з хворобою Вільсона-Коновалова мала перший статус екстренності. Вона перебувала в реанімації, і це був її єдиний шанс вижити. Їй пересадили печінку.

14-річний хлопчик понад сім місяців жив на діалізі в "Охматдиті". Йому пересадили нирки.

Тієї ж ночі в Інституті серця МОЗ України пересадили серце 12-річній дівчинці з першим статусом екстреності.

Операції тривали понад 13 годин.

Лікарі роблять операцію. Ілюстративне фото: Freepik

"Наші реципієнти були дуже важкими. І я щиро вдячний батькам за розуміння того, що їхнє рішення подарувало шанс на життя трьом дітям. Це перший випадок, коли в "Охматдиті" була проведена і діагностика смерті мозку, і вилучення органів, і трансплантація", — розповідає трансплантолог НДСЛ "Охматдит" Олег Годік.

В "Охматдиті" зазначають, що попри нічні вибухи, прольоти дронів та ракет, попри сирени — медики не зупинилися. Адже кожна хвилина важлива: чим менше часу органи перебувають поза тілом, тим більше шансів на успіх.

"Ми висловлюємо щиру вдячність родині, яка попри невимовний біль обрала шлях добра. Світла пам’ять маленькій донорці. Велика подяка кожному медику та всім спецслужбам, які долучилися до цієї події, ризикуючи власним життям під час обстрілу столиці", — йдеться у повідомленні медзакладу.

Скриншот повідомлення "Охматдиту"/Facebook

Нагадаємо, у Чернівцях під час обстрілу лікарі рятували важкохвору дитину, яка раптово перестала дихати.

Раніше у Рівненській області у жінки з верхньої повіки ока лікарі видалили 11-сантиметрового гельмінта.