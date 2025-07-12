В "Охматдете" трем детям пересадили органы от донора

Врачи занимаются пересадкой органов во время атаки РФ. Фото: "Охматдет"/Facebook

Под звуки сирен и взрывов врачи "Охматдета" спасли жизнь трем детям. Впервые с момента диагностирования смерти головного мозга ребенка удалось получить согласие родителей на посмертное донорство и провести трансплантацию органов другим детям.

Об этом информирует пресс-служба "Охматдета".

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В конце прошлой недели в Охматдет доставили 4-летнюю девочку из Житомирской области. Ночью 10 июля консилиум вынужден был констатировать смерть головного мозга пациентки.

Отмечается, что это был первый случай в больнице "Охматдет", когда медики совместно с психологами смогли пройти сложный путь вместе с семьей и получить согласие родителей на посмертное донорство.

"Это решение — героическое. Оно спасло сразу три жизни", — отмечают в медучреждении.

А также рассказывают, что после подписания согласия началась кропотливая работа специалистов "Охматдета" и Украинского центра трансплант-координации. Нужно было обеспечить логистику, подбор реципиентов и организовать все в условиях воздушной тревоги и ракетного обстрела.

Единая государственная информационная система трансплантации (ЕГИСТ) определила реципиентов, двое из которых уже находились в "Охматдете":

16-летняя девушка с болезнью Вильсона-Коновалова имела первый статус экстренности. Она находилась в реанимации, и это был ее единственный шанс выжить. Ей пересадили печень.

14-летний мальчик более семи месяцев жил на диализе в "Охматдете". Ему пересадили почки.

Той же ночью в Институте сердца МОЗ Украины пересадили сердце 12-летней девочке с первым статусом экстренности.

Операции продолжались более 13 часов.

Врачи делают операцию. Иллюстративное фото: Freepik

"Наши реципиенты были очень тяжелыми. И я искренне благодарен родителям за понимание того, что их решение подарило шанс на жизнь трем детям. Это первый случай, когда в "Охматдете" была проведена и диагностика смерти мозга, и изъятие органов, и трансплантация", — рассказывает трансплантолог НДСБ "Охматдет" Олег Годик.

В "Охматдете" отмечают, что несмотря на ночные взрывы, пролеты дронов и ракет, несмотря на сирены — медики не остановились. Ведь каждая минута важна: чем меньше времени органы находятся вне тела, тем больше шансов на успех.

"Мы выражаем искреннюю благодарность семье, которая несмотря на неописуемую боль выбрала путь добра. Светлая память маленькой донорке. Большое спасибо каждому медику и всем спецслужбам, которые присоединились к этому событию, рискуя собственной жизнью во время обстрела столицы", — говорится в сообщении медучреждения.

Скриншот сообщения "Охматдета"/Facebook

Напомним, в Черновцах во время обстрела врачи спасали тяжелобольного ребенка, который внезапно перестал дышать.

Ранее в Ровенской области у женщины из верхнего века глаза врачи удалили 11-сантиметрового гельминта.