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Головна Медцентр Перестала дихати — у Чернівцях лікарі під атакою рятували дитину

Перестала дихати — у Чернівцях лікарі під атакою рятували дитину

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 21:13
У Чернівцях лікарі під обстрілами рятували дитину
Лікарі під час атаки рятують дитину. Фото: maybutneua/Instagram

У ніч проти 12 липня російські окупанти атакували Чернівці. Під час обстрілу лікарі рятували важкохвору дитину, яка раптово перестала дихати.

Про це повідомила благодійниця та засновниця чернівецького медичного центру "Дім метеликів" Марта Левченко в Instagram.

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"Злата перестала дихати саме під час прильотів, тому лікарі ціною небезпеки для власного життя не могли бути в укритті, тривала реанімація", — йдеться у повідомленні Левченко.

За її словами, інші діти під час тривоги перебували в укритті, яке команда на випадок можливих обстрілів завчасно підготувала для ночівлі.

"Більшість дітей у "Домі Метеликів" були евакуйовані з небезпечних територій, мали мінно-вибухові травми й досі бояться спати біля вікон через пережитий стрес. Тому навіть звук обстрілів для них — це сто кроків назад в питанні реабілітації", — зазначила Левченко.

А також додала, що наразі команда хоспісу закликає благодійників допомогти їм поставити металеві ролети на вікна реанімації.

Нагадаємо, що в ніч проти суботи, 12 липня, російські окупанти  завдали ударів по Чернівцях — загинуло двоє людей.

Також загарбники в ніч проти суботи, 12 липня, обстріляли Львів.

Чернівці обстріли лікарі війна в Україні атака
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
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