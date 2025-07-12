В Черновцах врачи под обстрелами спасали ребенка

Врачи во время атаки спасают ребенка. Фото: maybutneua/Instagram

В ночь на 12 июля российские оккупанты атаковали Черновцы. Во время обстрела врачи спасали тяжелобольного ребенка, который внезапно перестал дышать.

Об этом сообщила благотворительница и основательница черновицкого медицинского центра "Дом бабочек" Марта Левченко в Instagram.

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"Злата перестала дышать именно во время прилетов, поэтому врачи ценой опасности для собственной жизни не могли быть в укрытии, продолжалась реанимация", — говорится в сообщении Левченко.

По ее словам, другие дети во время тревоги находились в укрытии, которое команда на случай возможных обстрелов заблаговременно подготовила для ночлега.

"Большинство детей в "Доме Бабочек" были эвакуированы из опасных территорий, имели минно-взрывные травмы и до сих пор боятся спать у окон из-за пережитого стресса. Поэтому даже звук обстрелов для них — это сто шагов назад в вопросе реабилитации", — отметила Левченко.

А также добавила, что сейчас команда хосписа призывает благотворителей помочь им поставить металлические ролеты на окна реанимации.

Напомним, что в ночь на субботу, 12 июля, российские оккупанты нанесли удары по Черновцам — погибли два человека.

Также захватчики в ночь на субботу, 12 июля, обстреляли Львов.