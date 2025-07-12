На Рівненщині у жінки виявили великого гельмінта

У жінки проблеми з повіком. Ілюстративне фото: centrmed.com

У Рівненській області у жінки з верхньої повіки ока лікарі видалили 11-сантиметрового гельмінта. З початку цього року це четвертий випадок захворювання у Рівненській області на підшкірний дирофіляріоз у людини.

Про це інформує Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Гельмінт, якого лікарі дістали з ока жінки. Фото: ЦКПХ/Facebook

На Рівненщині медики дістали з ока жінки гельмінта 11 см

Отже, у 52-річної мешканки Сарненського району з верхньої повіки правого ока лікарі-офтальмологи видалили 11-сантиметрового гельмінта.

Наприкінці червня жінка звернулася у медичний заклад, адже впродовж двох останніх тижнів вона відчувала загальну слабкість, головний біль, біль та набряки, які мігрували у ділянці правої щоки, лоба і під очним яблуком. Після огляду та госпіталізації пацієнтку прооперували та з’ясували, що причиною нездужання було паразитування під шкірою глиста Dirofilaria repens.

Наразі постраждала почувається задовільно, в осередку захворювання розпочато комплексне епідеміологічне та епізоотологічне розслідування.

Варто зауважити, що з початку цього року це четвертий випадок захворювання у Рівненській області на підшкірний дирофіляріоз у людини та 54-й з часу першої його реєстрації у 2005 році.

Гельмінти — що є джерелом зараження

Як відомо, джерелом захворювання є собаки, коти та дикі м’ясоїдні тварини, від яких інвазія передається не безпосередньо, а лише через специфічних переносників, здебільшого кровосисних комарів. Також, відповідно до останніх наукових досліджень, ними можуть бути й кровосисні мошки, ґедзі та кліщі.

Профілактичні заходи першочергово повинні бути спрямовані на дегельмінтизацію тварин, їх власникам варто вчасно відвідувати ветеринарного лікаря та виконувати всі його рекомендації щодо догляду за домашніми улюбленцями. Окреме хвилювання викликають безпритульні тварини, адже такі заходи їм проводяться одноразово при відловах для стерилізації, або ж не здійснюються взагалі, що суттєво впливає на зростання епізоотії серед тварин.

Саме тому надзвичайно важливим засобом профілактування підшкірного дирофіляріозу серед людей є захист від укусів кровосисних членистоногих. Слід обов’язково застосовувати репеленти для їх відлякування при перебуванні на природі, а також захищати свої оселі за допомогою протимоскітних сіток на вікнах і дверях. Не зайвим буде подбати про електрофумігатори, особливо у теплий період року.

Скриншот повідомлення ЦКПХ/Facebook

Раніше ми інформували, що необхідно робити, якщо укусив кліщ — як уникнути ускладнень.

Також Новини.LIVE повідомляли, як розпізнати різні укуси комах.