Як розпізнати укуси комах і боротися з їхніми симптомами

Комар. Фото: Pexels

У весняно-літній сезон активізуються комахи, які можуть кусати людей. Внаслідок цього виникають свербіж, почервоніння, біль та інше.

Новини.LIVE розповідають, як розпізнати укуси комах.

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Симптоми укусів комах

"Визначити, хто саме вас вкусив, не завжди просто, але іноді характерні ознаки можуть дати підказку. Розуміння цього важливе для вибору правильного лікування", – пояснив лікар швидкої допомоги Крістофер Баццолі.

Укуси комах зазвичай проявляються у вигляді опуклих утворень на шкірі, іноді з темною цяткою посередині. Таких слідів може бути як один, так і кілька.

Імунна система часто реагує на них припухлістю та свербежем, однак від розчісування варто утриматися, оскільки це може призвести до інфікування.

До місця ураження варто прикладати холодний компрес або лід. У випадку, якщо свербіж не минає, то можна прийняти пероральний антигістамінний препарат.

Деякі види комарів можуть бути переносниками серйозних захворювань, таких як лихоманка денге, вірус Зіка, малярія, вірус Західного Нілу та інші. Ознаки цих інфекцій зазвичай можуть розвинутися через кілька днів або навіть тиждень-два.

Укуси ґедзів

Укуси ґедзів зазвичай доволі болючі. У місці часто виникає сильний свербіж, помітне почервоніння та іноді невелика кількість крові.

Місце укусу. Фото: Cleveland Clinic

Як зменшити симптоми:

очистіть уражену ділянку теплою водою з милом, використовуючи чисту тканину або вату;

прикладіть холодний компрес або пакет з льодом;

прийміть пероральні антигістамінні препарати;

не чухайте місце укусу – це може погіршити стан рани й збільшити ризик інфікування.

У рідкісних випадках у людини може розвинутися серйозна алергічна реакція, яка потребує негайного втручання медиків.

Укуси клопів на тілі

Укуси постільних клопів зазвичай залишають на шкірі сверблячі висипання, що найчастіше розташовані у вигляді лінії з кількох слідів. Вони з’являються переважно на відкритих частинах тіла, які торкаються постільної білизни під час сну.

Укуси клопів. Фото: instagram.com/dr.kateryna_khismietova

У людей зі світлою шкірою ці сліди мають рожевий або червонуватий колір. У власників темнішої шкіри вони можуть набувати фіолетового відтінку.

Після виявлення укусу важливо промити уражену ділянку водою з милом, щоб знизити ризик інфікування.

Якщо місце укусу сильно набрякає, варто якомога швидше звернутися до лікаря.

Блохи

Блохи часто пов’язані з домашніми тваринами, але вони можуть з’явитися і без них — достатньо, щоб комаха потрапила в дім із тканиною чи шерстю. Оселяються блохи в килимах або меблях і швидко розмножуються.

Укуси бліх. Фото: health.clevelandclinic.org

Укуси виглядають як дрібні червоні цятки з припухлістю, що свербить. Часто розташовані групами, переважно на ногах, оскільки блохи тримаються ближче до підлоги.

Здебільшого укуси не викликають серйозних проблем і можуть залишитися непоміченими.

Втім, якщо розчухати місце укусу, це може спричинити вторинне інфікування. Ознаками такого ускладнення є набряк, почервоніння чи зміна кольору шкіри, а також підвищена температура.

Небезпека від кліщів

Укус кліща зазвичай виглядає як маленька тверда червона крапка. Люди часто не помічають момент укусу і виявляють кліща вже після того, як він наповнився кров’ю.

Кліщ. Фото: Pexels

Якщо на тілі виявлено кліща, його обов'язково потрібно видалити. Однак не слід використовувати вазелін чи спалювати його запальничкою.

Для видалення кліща слід використовувати пінцет з тупим кінчиком та дотримуватися таких кроків:

захопіть кліща пінцетом якомога ближче до шкіри;

обережно, рівномірно потягніть кліща вгору, не роблячи різких рухів, щоб уникнути залишення частини кліща в шкірі;

очищення місця укусу здійсніть за допомогою дезінфікуючого засобу або води з милом.

Алергія на укуси комах

Людям, які мають алергію на укуси комах, слід негайно звертатися до лікаря, якщо з'являються такі симптоми:

гарячка;

нудота;

висип чи кропив’янка;

головний біль;

загальна слабкість.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, які захворювання переносять кліщі. Одним із найпоширеніших захворювань є хвороба Лайма.

Раніше ми повідомляли, як знизити температуру повітря. Насамперед варто багато пити води, морсів, трав'яних чаїв або компотів.