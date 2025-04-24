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Укусы насекомых — как распознать на теле и уменьшить симптомы

24 апреля 2025 00:04
Андрей Плахонин - Редактор
Как распознать укусы насекомых и бороться с их симптомами
Комар. Фото: Pexels
Андрей Плахонин - Редактор

В весенне-летний сезон активизируются насекомые, которые могут кусать людей. Вследствие этого возникают зуд, покраснение, боль и прочее.

Новини.LIVE рассказывают, как распознать укусы насекомых.

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Симптомы укусов насекомых

"Определить, кто именно вас укусил, не всегда просто, но иногда характерные признаки могут дать подсказку. Понимание этого важно для выбора правильного лечения", — пояснил врач скорой помощи Кристофер Баццоли.

Укусы насекомых обычно проявляются в виде выпуклых образований на коже, иногда с темным пятнышком посередине. Таких следов может быть как один, так и несколько.

Иммунная система часто реагирует на них припухлостью и зудом, однако от расчесывания стоит воздержаться, поскольку это может привести к инфицированию.

К месту поражения следует прикладывать холодный компресс или лед. В случае, если зуд не проходит, то можно принять пероральный антигистаминный препарат.

Некоторые виды комаров могут быть переносчиками серьезных заболеваний, таких как лихорадка денге, вирус Зика, малярия, вирус Западного Нила и другие. Признаки этих инфекций обычно могут развиться через несколько дней или даже неделю-две.

Укусы слепней

Укусы слепней обычно довольно болезненные. В месте часто возникает сильный зуд, заметное покраснение и иногда небольшое количество крови.

Укуси ґедзів
Место укуса. Фото: Cleveland Clinic

Как уменьшить симптомы:

  • очистите пораженный участок теплой водой с мылом, используя чистую ткань или вату;
  • приложите холодный компресс или пакет со льдом;
  • примите пероральные антигистаминные препараты;
  • не чешите место укуса — это может ухудшить состояние раны и увеличить риск инфицирования.

В редких случаях у человека может развиться серьезная аллергическая реакция, которая требует немедленного вмешательства медиков.

Укусы клопов на теле

Укусы постельных клопов обычно оставляют на коже зудящие высыпания, чаще всего расположенные в виде линии из нескольких следов. Они появляются преимущественно на открытых частях тела, которые касаются постельного белья во время сна.

Укуси клопів
Укусы клопов. Фото: instagram.com/dr.kateryna_khismietova

У людей со светлой кожей эти следы имеют розовый или красноватый цвет. У обладателей более темной кожи они могут приобретать фиолетовый оттенок.

После обнаружения укуса важно промыть пораженный участок водой с мылом, чтобы снизить риск инфицирования.

Если место укуса сильно отекает, стоит как можно скорее обратиться к врачу.

Блохи

Блохи часто связаны с домашними животными, но они могут появиться и без них — достаточно, чтобы насекомое попало в дом с тканью или шерстью. Поселяются блохи в коврах или мебели и быстро размножаются.

Укуси бліх
Укусы блох. Фото: health.clevelandclinic.org

Укусы выглядят как мелкие красные пятнышки с зудящей припухлостью. Часто расположены группами, преимущественно на ногах, поскольку блохи держатся ближе к полу.

В большинстве случаев укусы не вызывают серьезных проблем и могут остаться незамеченными.

Впрочем, если расчесать место укуса, это может вызвать вторичное инфицирование. Признаками такого осложнения является отек, покраснение или изменение цвета кожи, а также повышенная температура.

Опасность от клещей

Укус клеща преимущественно выглядит как маленькая твердая красная точка. Люди часто не замечают момент укуса и обнаруживают клеща уже после того, как он наполнился кровью.

Укуси кліщів
Клещ. Фото: Pexels

Если на теле обнаружен клещ, его обязательно нужно удалить. Однако не следует использовать вазелин или сжигать его зажигалкой.

Для удаления клеща следует использовать пинцет с тупым кончиком и придерживаться таких шагов:

  • захватите клеща пинцетом как можно ближе к коже;
  • осторожно, равномерно потяните клеща вверх, не делая резких движений, чтобы избежать оставления части клеща в коже;
  • очистку места укуса произведите с помощью дезинфицирующего средства или воды с мылом.

Аллергия на укусы насекомых

Людям, которые имеют аллергию на укусы насекомых, следует немедленно обращаться к врачу, если появляются следующие симптомы:

  • лихорадка;
  • тошнота;
  • сыпь или крапивница;
  • головная боль;
  • общая слабость.

Напомним, в Минздраве рассказали, какие заболевания переносят клещи. Одним из самых распространенных заболеваний является болезнь Лайма.

Ранее мы сообщали, как снизить температуру тела. Прежде всего стоит много пить воды, морсов, травяных чаев или компотов.

лето насекомые весна советы укус
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00:06 В Николаеве прогремел взрыв — что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:04 Укусы насекомых — как распознать на теле и уменьшить симптомы

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