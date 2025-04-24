Как распознать укусы насекомых и бороться с их симптомами

Комар. Фото: Pexels

В весенне-летний сезон активизируются насекомые, которые могут кусать людей. Вследствие этого возникают зуд, покраснение, боль и прочее.

Новини.LIVE рассказывают, как распознать укусы насекомых.

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Симптомы укусов насекомых

"Определить, кто именно вас укусил, не всегда просто, но иногда характерные признаки могут дать подсказку. Понимание этого важно для выбора правильного лечения", — пояснил врач скорой помощи Кристофер Баццоли.

Укусы насекомых обычно проявляются в виде выпуклых образований на коже, иногда с темным пятнышком посередине. Таких следов может быть как один, так и несколько.

Иммунная система часто реагирует на них припухлостью и зудом, однако от расчесывания стоит воздержаться, поскольку это может привести к инфицированию.

К месту поражения следует прикладывать холодный компресс или лед. В случае, если зуд не проходит, то можно принять пероральный антигистаминный препарат.

Некоторые виды комаров могут быть переносчиками серьезных заболеваний, таких как лихорадка денге, вирус Зика, малярия, вирус Западного Нила и другие. Признаки этих инфекций обычно могут развиться через несколько дней или даже неделю-две.

Укусы слепней

Укусы слепней обычно довольно болезненные. В месте часто возникает сильный зуд, заметное покраснение и иногда небольшое количество крови.

Место укуса. Фото: Cleveland Clinic

Как уменьшить симптомы:

очистите пораженный участок теплой водой с мылом, используя чистую ткань или вату;

приложите холодный компресс или пакет со льдом;

примите пероральные антигистаминные препараты;

не чешите место укуса — это может ухудшить состояние раны и увеличить риск инфицирования.

В редких случаях у человека может развиться серьезная аллергическая реакция, которая требует немедленного вмешательства медиков.

Укусы клопов на теле

Укусы постельных клопов обычно оставляют на коже зудящие высыпания, чаще всего расположенные в виде линии из нескольких следов. Они появляются преимущественно на открытых частях тела, которые касаются постельного белья во время сна.

Укусы клопов. Фото: instagram.com/dr.kateryna_khismietova

У людей со светлой кожей эти следы имеют розовый или красноватый цвет. У обладателей более темной кожи они могут приобретать фиолетовый оттенок.

После обнаружения укуса важно промыть пораженный участок водой с мылом, чтобы снизить риск инфицирования.

Если место укуса сильно отекает, стоит как можно скорее обратиться к врачу.

Блохи

Блохи часто связаны с домашними животными, но они могут появиться и без них — достаточно, чтобы насекомое попало в дом с тканью или шерстью. Поселяются блохи в коврах или мебели и быстро размножаются.

Укусы блох. Фото: health.clevelandclinic.org

Укусы выглядят как мелкие красные пятнышки с зудящей припухлостью. Часто расположены группами, преимущественно на ногах, поскольку блохи держатся ближе к полу.

В большинстве случаев укусы не вызывают серьезных проблем и могут остаться незамеченными.

Впрочем, если расчесать место укуса, это может вызвать вторичное инфицирование. Признаками такого осложнения является отек, покраснение или изменение цвета кожи, а также повышенная температура.

Опасность от клещей

Укус клеща преимущественно выглядит как маленькая твердая красная точка. Люди часто не замечают момент укуса и обнаруживают клеща уже после того, как он наполнился кровью.

Клещ. Фото: Pexels

Если на теле обнаружен клещ, его обязательно нужно удалить. Однако не следует использовать вазелин или сжигать его зажигалкой.

Для удаления клеща следует использовать пинцет с тупым кончиком и придерживаться таких шагов:

захватите клеща пинцетом как можно ближе к коже;

осторожно, равномерно потяните клеща вверх, не делая резких движений, чтобы избежать оставления части клеща в коже;

очистку места укуса произведите с помощью дезинфицирующего средства или воды с мылом.

Аллергия на укусы насекомых

Людям, которые имеют аллергию на укусы насекомых, следует немедленно обращаться к врачу, если появляются следующие симптомы:

лихорадка;

тошнота;

сыпь или крапивница;

головная боль;

общая слабость.

Напомним, в Минздраве рассказали, какие заболевания переносят клещи. Одним из самых распространенных заболеваний является болезнь Лайма.

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