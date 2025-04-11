Кількість випадків кору в Європі перетнула 27-річний максимум

Кір в людини. Ілюстративне фото: Freepik

У країнах Європи стрімко зросла кількість захворювання на кір. Наразі ця цифра становить 127 350, що перевищило показник 1997 року.

Про це пише Sky News з посиланням на дані ВООЗ.

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Захворювання на кір

У матеріалі йдеться, що понад 40% хворих у Європі — діти віком до п'яти років. У 2023 році пів мільйона дітей в країнах на континенті не отримали першу дозу вакцини. Відомо, що дві дози запобігають захворюванню на 97%.

Минулого року кількість випадків кору в Європі була вдвічі більшою у порівнянні з 2023 роком — у 2024 році було зареєстровано 127 350 випадків інфікування, що є найвищим рівнем з 1997 року. Це близько третини від загальної кількості випадків у світі — 359 521.

Видання пише, що від ускладнень через хворобу по всій Європі минулого року померли 38 людей. Минулого місяця у Великій Британії було зареєстровано понад 200 випадків кору та ця кількість зростатиме.

Дитина в лікарні. Фото: The New York Times

Де найнижчі показники вакцинації

Країною з найбільшою кількістю інфікованих стала Румунія — 30 692, за нею йшов Казахстан з 28 147 хворим.

У 2023 році менш як 80% дітей у Боснії і Герцеговині, Чорногорії, Північній Македонії та Румунії були вакциновані. Для того, аби запобігти спалаху — необхідно, аби цей показник був 95%.

У Чорногорії менше, ніж 50% дітей були щеплені від кору за останні п'ять років. У Боснії і Герцеговині цей показник становить менше ніж 70%.

Вакцина від кору. Фото: Promum

Динаміка захворювання

За даними ВООЗ та ЮНІСЕФ, з 1997 року кількість випадків кору в Європі знижувалася з 216 тисяч випадків і досягла мінімуму у 2016 році — 4 440 випадків.

Але вже у 2018 та 2019 роках зафіксували сплеск захворюваності, коли було зареєстровано 89 тисяч та 106 тисяч випадків відповідно.

Рівень вакцинації в багатьох країнах ще не повернувся до рівня, який був до пандемії коронавірусу.

Яку небезпеку становить кір

Кір — один з найбільш заразних вірусів для людини. У деяких випадках інфекція може викликати ускладнення: пневмонію, енцефаліт, зневоднення і сліпоту.

Кір у дитини. Фото: iStock

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