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В Угорщині знайшли пояснення спалаху ящуру

10 квітня 2025 18:19
Андрій Плахонін - Редактор
В Угорщині знайшли пояснення спалаху ящуру
Медичні дослідники. Фото: Reuters
Андрій Плахонін - Редактор

В Угорщині озвучили можливість біологічної атаки як одне з джерел першого спалаху ящура за більше ніж півстоліття. Спалах хвороби спричинив масове закриття кордонів та забій худоби в північно-західній частині Угорщини.

Про це пише Reuters у четвер, 10 квітня.

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Перший випадок ящура був зафіксований минулого місяця на фермі великої рогатої худоби поблизу кордону з Австрією та Словаччиною. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин, угорська влада повідомила про спалах, що стався вперше за понад півстоліття. Вже до четверга органи охорони здоров'я тварин перевірили майже тисячу ферм по всій країні, і лише чотири з них у постраждалому регіоні дали позитивні результати на вірус.

У зв'язку з цим, Гергей Гуляш, керівник апарату прем'єр-міністра Віктора Орбана, заявив, що на цей момент неможливо виключити, що вірус не мав природного походження, і висловив припущення про можливу біологічну атаку. Відповідаючи на запитання журналістів, він додав, що підозра ґрунтується на усній інформації від іноземної лабораторії, хоча результати досліджень ще не були підтверджені.

Згідно з останнім переписом, кількість великої рогатої худоби в Угорщині становить 861 000 голів, що є лише незначною частиною від загального поголів'я худоби в Європейському Союзі. Ящур, хоча й не становить загрози для людей, є серйозною небезпекою для тварин, спричиняючи лихоманку та пухирі у парнокопитних, що може призвести до серйозних економічних наслідків через торговельні обмеження.

Тисячі голів худоби довелося забити, щоб стримати поширення хвороби, в той час як сусідні країни, Австрія та Словаччина, закрили десятки прикордонних переходів після того, як спалах ящура досяг південної частини Словаччини.

Австрійсько-угорський фермер Пауль Мейкснер, який є власником однієї з постраждалих ферм, поділився своїми переживаннями. 

"Усі просто стояли і плакали, не вірячи, що це може бути правдою", — розповів він. 

Незважаючи на збитки, що становлять 1,5 мільярда форинтів (близько 4 мільйонів доларів) через забій 3000 голів худоби, фермер заявив, що він не збирається здаватися і планує відновлення своєї діяльності. 

"Через два тижні ми почнемо збирати сіно для корму на наступний рік", — додав він.

Раніше стало відомо, що американський бізнесмен Ілон Маск  відверто заявив, що залишив без фінансування програму щеплень від лихоманки Ебола

Нагадаємо, що в Україні у березні та квітні очікується збільшення захворюваності на грип. У цей час не пізно зробити щеплення, головне — провести вакцинацію до зараження вірусом.

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