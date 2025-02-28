Захворюваність на грип в Україні зросте — чи не пізно зробити щеплення

Жінка хвора на грип. Фото: freepik.com

В Україні у березні та квітні очікується збільшення захворюваності на грип. У цей час не пізно зробити щеплення, головне провести вакцинацію до зараження вірусом.

Про це повідомив лікар-інфекціоніст Федір Лапій в етері КИЇВ24.

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Сплеск захворювання на грип в Україні

"На початку весни буде черговий сплеск захворюваності на грип. Після ще одного приблизно тижня підйому захворюваності можливо, це буде Київ, можливо, це буде інший регіон. Захворюваність буде вже знижуватися на грип", — сказав Лапій.

Він пояснив, що за сезон людина може перехворіти на грип кілька разів. Цьогоріч вже були зафіксовані випадки, коли спершу людина перехворіла на вірус грипу Б, а через певний період часу на вірус грипу А.

Лікар наголосив, що навіть у березні чи квітні не пізно робити щеплення від грипу. Однак, головне, аби вакцинацію провели до зараження вірусом.

За словами Лапія, щеплення важливе не лише для захисту організму на поточний сезон, а й для підвищення імунітету в майбутньому.

Нагадаємо, нещодавно ексголова МОЗ Зоряна Скалецька пояснила, чому зросла кількість ГРВІ.

Також раніше в МОЗ заявили, що в областях можуть запровадити карантин через зростання кількості хворих на грип та ГРВІ.