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В Україні зросте захворюваність на грип — коли робити щеплення

28 лютого 2025 16:47
Андрій Плахонін - Редактор
Захворюваність на грип в Україні зросте — чи не пізно зробити щеплення
Жінка хвора на грип. Фото: freepik.com
Андрій Плахонін - Редактор

В Україні у березні та квітні очікується збільшення захворюваності на грип. У цей час не пізно зробити щеплення, головне провести вакцинацію до зараження вірусом.

Про це повідомив лікар-інфекціоніст Федір Лапій в етері КИЇВ24.

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"На початку весни буде черговий сплеск захворюваності на грип. Після ще одного приблизно тижня підйому захворюваності можливо, це буде Київ, можливо, це буде інший регіон. Захворюваність буде вже знижуватися на грип", — сказав Лапій. 

Він пояснив, що за сезон людина може перехворіти на грип кілька разів. Цьогоріч вже були зафіксовані випадки, коли спершу людина перехворіла на вірус грипу Б, а через певний період часу на вірус грипу А. 

Лікар наголосив, що навіть у березні чи квітні не пізно робити щеплення від грипу. Однак, головне, аби вакцинацію провели до зараження вірусом. 

За словами Лапія, щеплення важливе не лише для захисту організму на поточний сезон, а й для підвищення імунітету в майбутньому. 

Нагадаємо, нещодавно ексголова МОЗ Зоряна Скалецька пояснила, чому зросла кількість ГРВІ

Також раніше в МОЗ заявили, що в областях можуть запровадити карантин через зростання кількості хворих на грип та ГРВІ.

Україна грип лікарі захворювання щеплення

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