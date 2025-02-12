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В Україні можуть запровадити карантин в деяких областях, — МОЗ

12 лютого 2025 14:23
Андрій Плахонін - Редактор
В Україні можуть ввести карантин через спалах грипу
Хворі в лікарні. Ілюстративне фото: Суспільне
Андрій Плахонін - Редактор

В Україні фіксують спалах захворюваності на гостру респіраторну вірусну інфекцію. У п'яти областях підвищений епідеміологічний поріг, там можуть впровадити локальний карантин.

Про це повідомила пресслужба МОЗ у середу, 12 лютого.

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У Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях через зростання захворюваності на ГРВІ зафіксовано перевищення епідпорогу.

"В цих областях чи окремих населених пунктах регіону за рішенням обласної комісії ТЕБ і НС можуть застосовувати посилені протиепідемічні заходи, так званий "локальний карантин", — йдеться у повідомленні.

Так, в регіонах можуть ввести дистанційне навчання в окремих класах у школах, навчальних закладах, обмежити кількість відвідувачів в установах та інші протиепідемічні заходи.

У МОЗ уточнили, що за останній тиждень в країні захворіли понад 171 тисяча людей, що на 13% більше, аніж тижнем раніше. Водночас кількість хворих притаманна для середини епідсезону та не перевищує епідпорогу. 

З початку циркуляції вірусів грипу в країні у січні в Україні зареєстровано 15 летальних випадків внаслідок ускладнень захворювання. Це були люди, які не мали профілактичних щеплень проти грипу.  

Нагадаємо, головна державна санітарна лікарка Львівщини Наталії Іванченко-Тімко розповіла у коментарі Новини.LIVE, як застерегтись від хвороби та не потрапити у зону ризику.

Також зростання захворюваності на ГРВІ фіксують на Дніпропетровщині. Там за тиждень кількість хворих збільшилася на 7,3%.

МОЗ українці здоров'я карантин ГРВІ грип

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