В Україні можуть ввести карантин через спалах грипу

Хворі в лікарні. Ілюстративне фото: Суспільне

В Україні фіксують спалах захворюваності на гостру респіраторну вірусну інфекцію. У п'яти областях підвищений епідеміологічний поріг, там можуть впровадити локальний карантин.

Про це повідомила пресслужба МОЗ у середу, 12 лютого.

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Карантин в Україні

У Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях через зростання захворюваності на ГРВІ зафіксовано перевищення епідпорогу.

"В цих областях чи окремих населених пунктах регіону за рішенням обласної комісії ТЕБ і НС можуть застосовувати посилені протиепідемічні заходи, так званий "локальний карантин", — йдеться у повідомленні.

Так, в регіонах можуть ввести дистанційне навчання в окремих класах у школах, навчальних закладах, обмежити кількість відвідувачів в установах та інші протиепідемічні заходи.

У МОЗ уточнили, що за останній тиждень в країні захворіли понад 171 тисяча людей, що на 13% більше, аніж тижнем раніше. Водночас кількість хворих притаманна для середини епідсезону та не перевищує епідпорогу.

З початку циркуляції вірусів грипу в країні у січні в Україні зареєстровано 15 летальних випадків внаслідок ускладнень захворювання. Це були люди, які не мали профілактичних щеплень проти грипу.

Нагадаємо, головна державна санітарна лікарка Львівщини Наталії Іванченко-Тімко розповіла у коментарі Новини.LIVE, як застерегтись від хвороби та не потрапити у зону ризику.

Також зростання захворюваності на ГРВІ фіксують на Дніпропетровщині. Там за тиждень кількість хворих збільшилася на 7,3%.