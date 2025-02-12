В Украине могут ввести карантин из-за вспышки гриппа

Больные в больнице. Иллюстративное фото: Суспільне

В Украине фиксируют вспышку заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией. В пяти областях повышен эпидемиологический порог, там могут ввести локальный карантин.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в среду, 12 февраля.

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Карантин в Украине

В Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях из-за роста заболеваемости ОРВИ зафиксировано превышение эпидпорога.

"В этих областях или отдельных населенных пунктах региона по решению областной комиссии ТЭБ и ЧС могут применять усиленные противоэпидемические мероприятия, так называемый "локальный карантин", — говорится в сообщении.

Так, в регионах могут ввести дистанционное обучение в отдельных классах в школах, учебных заведениях, ограничить количество посетителей в учреждениях и другие противоэпидемические мероприятия.

В Минздраве уточнили, что за последнюю неделю в стране заболели более 171 тысячи человек, что на 13% больше, чем неделей ранее. В то же время количество больных присуще для середины эпидсезона и не превышает эпидпорога.

С начала циркуляции вирусов гриппа в стране в январе в Украине зарегистрировано 15 летальных случаев в результате осложнений заболевания. Это были люди, которые не имели профилактических прививок против гриппа.

Напомним, главный государственный санитарный врач Львовщины Натальи Иванченко-Тимко рассказала в комментарии Новини.LIVE, как предостеречься от болезни и не попасть в зону риска.

Также рост заболеваемости ОРВИ фиксируют на Днепропетровщине. Там за неделю количество больных увеличилось на 7,3%.