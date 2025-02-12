Сплеск ГРВІ у Дніпропетровській області — що відомо про ситуацію з COVID-19

Медичне обстеження хворого. Фото: УНІАН

У Дніпропетровській області зафіксовано збільшення кількості хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. Окрім того, виявили інфікованих на COVID-19.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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На Дніпропетровщині зростає рівень захворюваності

За останній тиждень кількість випадків захворюваності у Дніпропетровській області зросла на 7,3% і досягла 13 897 інфікованих осіб.

Разом із тим, захворюваність на COVID-19 залишається на рівні попереднього тижня — зафіксовано 51 новий випадок. Лабораторні дослідження також підтвердили циркуляцію у регіоні вірусів грипу типу А та В, парагрипу, риновірусу та аденовірусу.

Попри ріст захворюваності, епідемічна ситуація залишається контрольованою, а офіційних даних про перевищення епідемічного порогу немає.

Фахівці закликають мешканців області дотримуватися профілактичних заходів, уникати місць масового скупчення людей та одягатися відповідно до погоди, адже морози в регіоні тривають.

Нагадаємо, українці мають право на проходження безкоштовної МРТ та КТ.

Тим часом вчені американського інституту виявили цікаву здатність вірусів для виживання в довкіллі.