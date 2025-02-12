Всплеск ОРВИ в Днепропетровской области — что известно о ситуации с COVID-19

На Днепропетровщине растет заболеваемость ОРВИ — подробности
В Днепропетровской области зафиксировано увеличение количества больных острыми респираторными вирусными инфекциями. Кроме того, обнаружили инфицированных COVID-19.
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
На Днепропетровщине растет уровень заболеваемости
За последнюю неделю количество случаев заболеваемости в Днепропетровской области выросло на 7,3% и достигло 13 897 инфицированных лиц.
Вместе с тем заболеваемость COVID-19 остается на уровне предыдущей недели — зафиксирован 51 новый случай. Лабораторные исследования также подтвердили циркуляцию в регионе вирусов гриппа типа А и В, парагриппа, риновируса и аденовируса.
Несмотря на рост заболеваемости, эпидемическая ситуация остается контролируемой, а официальных данных о превышении эпидемического порога нет.
Специалисты призывают жителей области соблюдать профилактические меры, избегать мест массового скопления людей и одеваться в соответствии с погодой, ведь морозы в регионе продолжаются.
Напомним, украинцы имеют право на прохождение бесплатной МРТ и КТ.
Между тем ученые американского института обнаружили интересную способность вирусов для выживания в окружающей среде.
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