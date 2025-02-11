Вірус грипу — вчені зробили нове відкриття, що шокує

Медпрацівник проводить дослідження. Фото: Pexels

Частинки вірусу грипу можуть ставати сферами чи більшими нитками. Таким чином вірус пристосовується до довкілля.

Про це йдеться у новому дослідженні учених з американського Національного інституту алергії та інфекційних хвороб (NIAID).

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Учені вирішили дослідити, чому частинки вірусу грипу існують у формі ниток, адже для цього потрібно більше енергії. Дослідники поспостерігали за структурою вірусу грипу під час його формування. Під час вивчення явища виявили таке:

віруси грипу А швидко змінюють свою форму, коли потрапляють в умови, які знижують ефективність інфекції, наприклад наявність противірусних антитіл чи несумісність з організмом хазяїна;

форма вірусу є динамічною та залежить від навколишнього середовища, а не фіксованою штамом, як заведено вважати.

Загалом під час дослідження вивчили 16 різних комбінацій вірусу та клітини, які призвели до передбачуваних тенденцій зміни форми. Пристосовання до навколишнього середовища пояснює те, як грип А та інші віруси зберігаються в популяціях, уникають імунної відповіді та набувають адаптивних мутацій.

Наразі учені намагаються зрозуміти вплив антитіл на форму та ефективність інфекції. Крім того, планують дізнатися, як вірусні мутації впливають на форму вірусу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що наразі світові вчені намагаються розробити вакцину проти метапневмовірусу. Для неї вже навіть вигадали назву — "Метавак".

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