Вирус гриппа — ученые сделали новое шокирующее открытие

Ученые сделали новое открытие о вирусе гриппа — что обнаружили
Частицы вируса гриппа могут становиться сферами или большими нитями. Таким образом вирус приспосабливается к окружающей среде.
Об этом говорится в новом исследовании ученых из американского Национального института аллергии и инфекционных болезней (NIAID).
Новое открытие о вирусе гриппа
Ученые решили исследовать, почему частицы вируса гриппа существуют в форме нитей, ведь для этого нужно больше энергии. Исследователи наблюдали за структурой вируса гриппа во время его формирования. Во время изучение явления обнаружили следующее:
- вирусы гриппа А быстро меняют свою форму, когда попадают в условия, которые снижают эффективность инфекции, например наличие противовирусных антител или несовместимость с организмом хозяина;
- форма вируса является динамичной и зависит от окружающей среды, а не фиксированной штаммом, как принято считать.
Всего в ходе исследования изучили 16 различных комбинаций вируса и клетки, которые привели к предполагаемым тенденциям изменения формы. Приспособление к окружающей среде объясняет то, как грипп А и другие вирусы сохраняются в популяциях, избегают иммунного ответа и приобретают адаптивные мутации.
Сейчас ученые пытаются понять влияние антител на форму и эффективность инфекции. Кроме того, планируют узнать, как вирусные мутации влияют на форму вируса.
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