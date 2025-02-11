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Ученые сделали новое открытие о вирусе гриппа — что обнаружили

11 февраля 2025 16:31
Андрей Плахонин - Редактор
Вирус гриппа — ученые сделали новое шокирующее открытие
Медработник проводит исследования. Фото: Pexels
Андрей Плахонин - Редактор

Частицы вируса гриппа могут становиться сферами или большими нитями. Таким образом вирус приспосабливается к окружающей среде.

Об этом говорится в новом исследовании ученых из американского Национального института аллергии и инфекционных болезней (NIAID).

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Новое открытие о вирусе гриппа

Ученые решили исследовать, почему частицы вируса гриппа существуют в форме нитей, ведь для этого нужно больше энергии. Исследователи наблюдали за структурой вируса гриппа во время его формирования. Во время изучение явления обнаружили следующее:

  • вирусы гриппа А быстро меняют свою форму, когда попадают в условия, которые снижают эффективность инфекции, например наличие противовирусных антител или несовместимость с организмом хозяина;
  • форма вируса является динамичной и зависит от окружающей среды, а не фиксированной штаммом, как принято считать.

Всего в ходе исследования изучили 16 различных комбинаций вируса и клетки, которые привели к предполагаемым тенденциям изменения формы. Приспособление к окружающей среде объясняет то, как грипп А и другие вирусы сохраняются в популяциях, избегают иммунного ответа и приобретают адаптивные мутации.

Сейчас ученые пытаются понять влияние антител на форму и эффективность инфекции. Кроме того, планируют узнать, как вирусные мутации влияют на форму вируса.

Напомним, ранее мы писали о том, что сейчас мировые ученые пытаются разработать вакцину против метапневмовируса. Для нее уже даже придумали название — "Метавак".

Ситуация с метапневмовирусом в Украине сейчас полностью контролируется. В Минздраве рассказали, как отличить симптомы этого заболевания от гриппа.

ученые медицина грипп вирус исследование

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