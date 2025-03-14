Выплаты для родственников погибших или пленных воинов — две очереди родственников

Военнослужащий с семьей. Фото: "Вечірній Київ"

Военнослужащий может урегулировать вопрос, кто получит его выплаты в случае плена, пропажи без вести или гибели, самостоятельно, указав конкретных людей в личном распоряжении. Если же такого распоряжения нет, в действие вступает норма законодательства о двух очередях наследственности.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Или личное распоряжение, или выплаты идут по закону

После изменений в законодательстве военнослужащие ВСУ получили право указать в личном распоряжении, кто именно будет получать выплаты в случае его плена, пропажи без вести или гибели.

Если же военный такого распоряжения не написал, то выплаты семье военнослужащего осуществляются по правилам, выписанным в законодательстве.

Это, в частности, касается и разделения всех близких родственников на две очереди, которые будут получать соответствующий процент от общей суммы выплат, которые принадлежали военнослужащему.

Кто входит в первую и вторую очереди

Первая очередь имеет право на 50% от общей суммы выплат.

К первой очереди относятся следующие лица:

жена или муж военнослужащего;

законные представители несовершеннолетних детей (кроме тех детей, которые получают от военнослужащего алименты);

дети из числа лиц с инвалидностью с детства (независимо от возраста) или их законные представители;

родители (кроме тех, которые были лишены родительских прав).

Вторая очередь получает лишь 20% от общей суммы — и лишь при условии, если родственников первой очереди у военного не нашлось.

В эту очередь входят:

совершеннолетние дети военнослужащего;

родные братья или сестры.

Напомним, мы ранее писали о том, что изменилось в процессе выплаты компенсации семье пропавшего без вести военнослужащего.

Добавим, мы сообщали о том, какие документы нужны для оформления выплаты семье пленного военного.