Выплаты для родственников погибших или пленных воинов — две очереди родственников

Выплаты родственникам военного — что известно о двух очередях
Военнослужащий может урегулировать вопрос, кто получит его выплаты в случае плена, пропажи без вести или гибели, самостоятельно, указав конкретных людей в личном распоряжении. Если же такого распоряжения нет, в действие вступает норма законодательства о двух очередях наследственности.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Или личное распоряжение, или выплаты идут по закону
После изменений в законодательстве военнослужащие ВСУ получили право указать в личном распоряжении, кто именно будет получать выплаты в случае его плена, пропажи без вести или гибели.
Если же военный такого распоряжения не написал, то выплаты семье военнослужащего осуществляются по правилам, выписанным в законодательстве.
Это, в частности, касается и разделения всех близких родственников на две очереди, которые будут получать соответствующий процент от общей суммы выплат, которые принадлежали военнослужащему.
Кто входит в первую и вторую очереди
Первая очередь имеет право на 50% от общей суммы выплат.
К первой очереди относятся следующие лица:
- жена или муж военнослужащего;
- законные представители несовершеннолетних детей (кроме тех детей, которые получают от военнослужащего алименты);
- дети из числа лиц с инвалидностью с детства (независимо от возраста) или их законные представители;
- родители (кроме тех, которые были лишены родительских прав).
Вторая очередь получает лишь 20% от общей суммы — и лишь при условии, если родственников первой очереди у военного не нашлось.
В эту очередь входят:
- совершеннолетние дети военнослужащего;
- родные братья или сестры.
Напомним, мы ранее писали о том, что изменилось в процессе выплаты компенсации семье пропавшего без вести военнослужащего.
Добавим, мы сообщали о том, какие документы нужны для оформления выплаты семье пленного военного.
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