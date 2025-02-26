Виплати родичам військовослужбовця - виплати родині зниклого безвісти, що нового

Виплати за зниклого безвісти воїна — що змінилось
Згідно зі змінами у законодавстві, військовослужбовці самі мають право вирішити, хто отримає його кошти у випадку зникнення безвісти чи полону. Якщо цього рішення немає, то частину грошей отримають родичі першої чи другої черги.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Євген Корнійчук.
Військові вирішують самостійно
В українському законодавстві змінилися норми оформлення виплат родичам зниклих безвісти чи полонених військовослужбовців.
"Військові мають право самостійно вирішувати, хто з рідних отримає виплати на випадок їхнього зникнення безвісти чи потрапляння в полон, написавши особисте розпорядження", — пояснив юрист Євген Корнійчук.
Родичі першої та другої черги
У випадку ж, коли такого розпорядження немає, гроші розподіляються між найближчими родичами зниклого безвісти військового.
Якщо він має родичів першої черги, їм видається в рівних долях 50% належного військовому грошового забезпечення.
Цими родичами є дружина / чоловік, законні представники неповнолітніх дітей, діти з інвалідністю з дитинства або їхні представники та батьками військового.
Якщо таких родичів немає, то родичам другої черги виплачується 20% від загальної суми.
Залишок зберігається до повернення військовослужбовця, або, якщо його визнають померлим, переходить у спадщину.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, як часто військовослужбовцям виплачується матеріальна допомога.
Додамо, ми повідомляли про те, які документи потрібні родичам полонених, аби отримувати виплати.
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