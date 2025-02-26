Виплати родичам військовослужбовця - виплати родині зниклого безвісти, що нового

Українські військовослужбовці. Фото: 47-ма ОМБр

Згідно зі змінами у законодавстві, військовослужбовці самі мають право вирішити, хто отримає його кошти у випадку зникнення безвісти чи полону. Якщо цього рішення немає, то частину грошей отримають родичі першої чи другої черги.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Євген Корнійчук.

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Військові вирішують самостійно

В українському законодавстві змінилися норми оформлення виплат родичам зниклих безвісти чи полонених військовослужбовців.

"Військові мають право самостійно вирішувати, хто з рідних отримає виплати на випадок їхнього зникнення безвісти чи потрапляння в полон, написавши особисте розпорядження", — пояснив юрист Євген Корнійчук.

Родичі першої та другої черги

У випадку ж, коли такого розпорядження немає, гроші розподіляються між найближчими родичами зниклого безвісти військового.

Якщо він має родичів першої черги, їм видається в рівних долях 50% належного військовому грошового забезпечення.

Цими родичами є дружина / чоловік, законні представники неповнолітніх дітей, діти з інвалідністю з дитинства або їхні представники та батьками військового.

Якщо таких родичів немає, то родичам другої черги виплачується 20% від загальної суми.

Залишок зберігається до повернення військовослужбовця, або, якщо його визнають померлим, переходить у спадщину.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як часто військовослужбовцям виплачується матеріальна допомога.

Додамо, ми повідомляли про те, які документи потрібні родичам полонених, аби отримувати виплати.