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Військовий зник безвісти — куди звертатися родичам

27 жовтня 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Зниклі безвісти на війні - як шукати зниклих безвісти
Українські військовослужбовці. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Родичі військовослужбовця, який зник безвісти під час бойових дій, мають звернутися до Нацполіції із заявою про розшук. Далі, отримавши витяг із Єдиного реєстру зниклих безвісти, можна звертатися до військової частини, де військовослужбовець проходив службу.

Про це на порталі "Юристи.UA" написала адвокатка Ірина Мамай.

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Родина тих військовослужбовців, які зникли безвісти на фронті під час війни, має право дізнатися про долю своїх родичів.

"Вам потрібно для початку звернутися із Заявою про розшук особи, зниклої безвісти за особливих обставин, яка подається до відповідного територіального органу Національної поліції України", — пояснила адвокатка Ірина Мамай.

Який документ потрібно отримати

Після цього звернення військовослужбовця мають внести до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

"Далі вам потрібен витяг з цього реєстру", — підкреслила юристка.

А з цим витягом рідня зниклого безвісти військовослужбовця може звертатися до військової частини, де він служив. Мамай зазначила, що це можна зробили і за допомогою територіального центру комплектування.

Нагадаємо, що військові тепер можуть обирати тих, хто отримає гроші у разі їхнього зникнення чи полону.

Додамо, ми раніше писали про те, що сім’ї безвісти зниклих військових мають право на пільги.

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