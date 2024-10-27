Пропавшие без вести на войне - как искать пропавших без вести

Украинские военнослужащие. Фото: "АрміяInform"

Родственники военнослужащего, пропавшего без вести во время боевых действий, должны обратиться в Нацполицию с заявлением о розыске. Далее, получив выписку из Единого реестра пропавших без вести, можно обращаться в воинскую часть, где военнослужащий проходил службу.

Об этом на портале "Юристи.UA" написала адвокат Ирина Мамай.

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Куда обращаться родственникам пропавших без вести

Семья военнослужащих, пропавших без вести на фронте во время войны, имеет право узнать судьбу своих родственников.

"Вам нужно для начала обратиться с Заявлением о розыске лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, которое подается в соответствующий территориальный орган Национальной полиции Украины", — пояснила адвокат Ирина Мамай.

Какой документ нужно получить

После этого обращения военнослужащего должны внести в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

"Далее вам нужна выдержка из этого реестра", — подчеркнула юрист.

А с этой выдержкой родня пропавшего без вести военнослужащего может обращаться в воинскую часть, где он служил. Мамай отметила, что это можно сделать и с помощью территориального центра комплектования.

Напомним, что военные теперь могут выбирать тех, кто получит деньги в случае их исчезновения или плена.

Добавим, что мы ранее писали о том, что семьи без вести пропавших военных имеют право на льготы.