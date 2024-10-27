Пропавшие без вести на войне - как искать пропавших без вести

Военный пропал без вести — куда обращаться родственникам
Родственники военнослужащего, пропавшего без вести во время боевых действий, должны обратиться в Нацполицию с заявлением о розыске. Далее, получив выписку из Единого реестра пропавших без вести, можно обращаться в воинскую часть, где военнослужащий проходил службу.
Об этом на портале "Юристи.UA" написала адвокат Ирина Мамай.
Куда обращаться родственникам пропавших без вести
Семья военнослужащих, пропавших без вести на фронте во время войны, имеет право узнать судьбу своих родственников.
"Вам нужно для начала обратиться с Заявлением о розыске лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, которое подается в соответствующий территориальный орган Национальной полиции Украины", — пояснила адвокат Ирина Мамай.
Какой документ нужно получить
После этого обращения военнослужащего должны внести в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
"Далее вам нужна выдержка из этого реестра", — подчеркнула юрист.
А с этой выдержкой родня пропавшего без вести военнослужащего может обращаться в воинскую часть, где он служил. Мамай отметила, что это можно сделать и с помощью территориального центра комплектования.
Напомним, что военные теперь могут выбирать тех, кто получит деньги в случае их исчезновения или плена.
Добавим, что мы ранее писали о том, что семьи без вести пропавших военных имеют право на льготы.
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