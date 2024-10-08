Хто може отримувати виплати коли військовий у полоні або зник безвісти — деталі

Військові тепер можуть обирати тих, хто отримає гроші у разі зникнення чи полону
Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про внесення змін до дев'ятої статті Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Він дає більше можливостей для військових розпоряджатися своїми грошима.
Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у Telegram у вівторок, 8 жовтня.
Що передбачають нові зміни
Гончаренко зазначив, що "за" ухвалення проголосував 301 народний депутат.
Згідно з новими змінами, військовослужбовці отримають можливість самостійно визначати членів своїх сімей, яким будуть здійснюватися виплати у випадках зникнення безвісти або потрапляння в полон.
Цей законопроєкт покликаний посилити соціальний захист військовослужбовців та їхніх близьких у складних умовах.
Нагадаємо, через широкомасштабну агресію Росії проти України частина українських військових потрапила в полон. Після звільнення з полону вони мають право на демобілізацію, а також на фінансову допомогу.
Ми також писали, що постанова Кабміну внесла зміни до порядку виплати одноразової грошової компенсації за загиблого військового. Але сума компенсації залишається такою, як і раніше.
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