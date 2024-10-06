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Грошова допомога військовим — хто може отримати 100 тис. грн

6 жовтня 2024 13:00
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Фінансова допомога військовослужбовцям — які виплати можуть отримати звільнені з полону
Звільнені полонені. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Через широкомасштабну агресію Росії проти України частина українських військових потрапила в полон. Після звільнення з полону вони мають право на демобілізацію, а також на фінансову допомогу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Звільнені з полону особи мають право на одноразову допомогу в розмірі 100 тис. гривень, що поширюється як на цивільних осіб, так і на військовослужбовців.

Для отримання цієї грошової допомоги спершу Комісія підтверджує факт перебування в полоні як військових, так і цивільних осіб, у тому числі тих, хто вже був звільнений. До складу Комісії входять представники державних установ та відповідних громадських організацій. Після підтвердження факту перебування в полоні здійснюється виплата грошової допомоги.

Крім того, Міністерство виплачує щорічну державну допомогу в розмірі 100 тис. гривень за кожен рік, проведений у полоні. Ці виплати призначені як для колишніх полонених, так і для членів родин тих, хто все ще залишається в полоні.

Як отримати довідку про перебування в полоні

Довідку про перебування військовослужбовця в полоні можуть отримати як громадяни України, так і іноземці. Для цього особа може звернутися особисто або через законного представника чи члена сім'ї. Запит можна подати в електронному форматі або особисто в установі.

Щоб отримати довідку, необхідно написати заяву та подати її до:

  • Міністерства оборони України;
  • іншого центрального органу виконавчої влади, який керує військовими формуваннями, створеними відповідно до закону;
  • правоохоронного органу або державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями;
  • командира підрозділу Збройних сил України;
  • іншого військового формування або органу, що входить до складу Сил безпеки та Сил оборони України.

Заява для отримання довідки про перебування військового в полоні може бути оформлена у довільній формі, але повинна містити такі дані:

  • військове (спеціальне) звання (якщо є);
  • прізвище, ім'я та по батькові;
  • адресу електронної пошти;
  • номер телефону;
  • назву військового формування, в складі якого особа перебувала на момент полону.

Що ще варто знати

Нагадаємо, розмір пенсії для громадянина, що має статус учасника бойових дій, розраховується з огляду на тривалість страхового стажу та отриманого заробітку. При виході на пенсію за наявним страховим стажем військові отримують від 15 000 грн та більше.

Ми також писали, що постанова Кабінету Міністрів внесла зміни до порядку виплати одноразової грошової компенсації за загиблого військового. Але сума компенсації залишається такою, як і раніше.

виплати фінансова допомога гроші Мінреінтеграції полонені військовослужбовці

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