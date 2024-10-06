Финансовая помощь военнослужащим — какие выплаты могут получить освобожденные из плена

Освобожденные пленные. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Из-за широкомасштабной агрессии России против Украины часть украинских военных попала в плен. После освобождения из плена они имеют право на демобилизацию, а также на финансовую помощь.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Освобожденные из плена лица имеют право на единовременную помощь в размере 100 тыс. гривен, что распространяется как на гражданских лиц, так и на военнослужащих.

Для получения этой денежной помощи Комиссия подтверждает факт пребывания в плену как военных, так и гражданских лиц, в том числе уже освобожденных. В состав Комиссии входят представители государственных учреждений и соответствующих организаций. После подтверждения факта пребывания в плену производится выплата денежной помощи.

Кроме того, Министерство выплачивает ежегодное государственное пособие в размере 100 тыс. гривен за каждый год, проведенный в плену. Эти выплаты предназначены как для бывших пленников, так и для членов семей тех, кто все еще остается в плену.

Как получить справку о пребывании в плену

Справку о нахождении военнослужащего в плену могут получить как граждане Украины, так и иностранцы. Для этого лицо может обратиться лично или через законного представителя или члена семьи. Запрос можно подать в электронном формате или лично в заведении.

Для получения справки необходимо написать заявление и подать его в:

Министерство обороны Украины;

иного центрального органа исполнительной власти, управляющего военными формированиями, созданными в соответствии с законом;

правоохранительного органа или государственного органа специального назначения с правоохранительными функциями;

командира подразделения Вооруженных Сил Украины;

иного военного формирования или органа, входящего в состав Сил безопасности и Сил обороны Украины.

Заявление для получения справки о нахождении военного в плену может быть оформлено в произвольной форме, но должно содержать следующие данные:

военное (специальное) звание (если есть);

фамилия, имя и отчество;

адрес электронной почты;

номер телефона;

название военного формирования, в составе которого лицо находилось на момент плена.

Что еще стоит знать

Напомним, размер пенсии для гражданина, имеющего статус участника боевых действий, рассчитывается с учетом продолжительности страхового стажа и полученного заработка. При выходе на пенсию по страховому стажу военные получают от 15 000 грн и более.

Мы также писали, что постановление Кабинета Министров внесло изменения в порядок выплаты единовременной денежной компенсации за погибшего военного. Но сумма компенсации остается прежней.