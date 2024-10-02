Пенсії УБД — як так кому нараховуються

Гроші в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Розмір пенсії для громадянина, що має статус учасника бойових дій, розраховується з огляду на тривалість страхового стажу та отриманого заробітку. При виході на пенсію за наявним страховим стажем військові отримують від 15 000 грн та більше.

Про це повідомили в юридичній компанії De-Jure.

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Пенсії УБД — деталі

Згідно зі ст. 115 закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком:

чоловіки — після досягнення 55 років за наявності страхового стажу не менше 25 років;

жінки — після досягнення 50 років за наявності страхового стажу не менше 20 років.

Розмір пенсії для громадян зі статусом УБД розраховується на основі тривалості набутого страхового стажу та отриманого заробітку, з якого сплачувалися страхові внески. Фактично, при виході на пенсію за наявним страховим стажем військові пенсіонери отримують від 15 тисяч гривень та більше.

Згідно з законодавством, до пенсій учасникам бойових дій встановлюються:

підвищення в розмірі 25 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність;

цільова грошова допомога на прожиття у розмірі 40 грн;

щомісячна державна адресна допомога до пенсії, якщо щомісячний розмір пенсійних виплат не перевищує 4958 грн (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною).

Підвищення становить 25 % від прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність.

Як зазначають юристи, наразі, попри намагання ПФУ обмежити максимальний розмір пенсії до 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, досвід у судовій практиці відсудження пенсій та її перерахунку військовим пенсіонерам свідчить про неправомірність таких обмежень та необхідності захисту своїх прав.

Нагадаємо, у 2024 році українські військові отримують грошове забезпечення, яке становить не менше 20 130 гривень, але розмір цієї суми залежить від низки факторів.

Раніше Новини.LIVE писали, що військовослужбовці в Україні мають можливість отримувати додаткові грошові виплати до основного забезпечення. Зокрема, передбачено щомісячну доплату в розмірі 50 тисяч гривень за виконання певних спеціальних завдань.