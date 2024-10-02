Пенсии УБД — как так кому начисляются

Деньги в руках военного. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Размер пенсии для гражданина, имеющего статус участника боевых действий, рассчитывается с учетом продолжительности страхового стажа и полученного заработка. При выходе на пенсию по страховому стажу военные получают от 15 000 грн и более.

Об этом сообщили в юридической компании De-Jure.

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Пенсии УБД — детали

Согласно ст. 115 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту:

мужчины — по достижении 55 лет при наличии страхового стажа не менее 25 лет;

женщины — по достижении 50 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

Размер пенсии для граждан со статусом УБД рассчитывается на основе продолжительности приобретенного страхового стажа и полученного заработка, с которого уплачивались страховые взносы. Фактически при выходе на пенсию по имеющемуся страховому стажу военные пенсионеры получают от 15 тысяч гривен и более.

Согласно законодательству, к пенсиям участникам боевых действий устанавливаются:

повышение в размере 25% прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность;

целевая денежная помощь на проживание в размере 40 грн;

ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии, если ежемесячный размер пенсионных выплат не превышает 4 958 грн (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат к пенсиям, установленных законодательством, кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной).

Повышение составляет 25 % от прожиточного минимума для тех, кто потерял трудоспособность.

Как отмечают юристы, сейчас, несмотря на попытки ПФУ ограничить максимальный размер пенсии до 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, опыт в судебной практике отсуживания пенсий и ее перерасчета военным пенсионерам свидетельствует о неправомерности таких ограничений и необходимости защиты своих прав.

Напомним, в 2024 году украинские военные получают денежное довольствие, которое составляет не менее 20 130 гривен, но размер этой суммы зависит от ряда факторов.

Ранее Новини.LIVE писали, что военнослужащие в Украине могут получать дополнительные денежные выплаты к основному обеспечению. В частности, предусмотрена ежемесячная доплата в размере 50 тысяч гривен за выполнение определенных специальных задач.