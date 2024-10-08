Кто может получать выплаты когда военный в плену или пропал без вести.

Украинские военные. Фото: Новини.LIVE

Верховная Рада Украины приняла законопроект о внесении изменений в девятую статью Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Он дает больше возможностей для военных распоряжаться своими деньгами.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в Telegram во вторник, 8 октября.

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Гончаренко отметил, что "за" принятие проголосовал 301 народный депутат.

Согласно новым изменениям, военнослужащие получат возможность самостоятельно определять членов своих семей, которым будут производиться выплаты в случаях пропажи без вести или попадания в плен.

Этот законопроект призван усилить социальную защиту военнослужащих и их близких в сложных условиях.

Пост Гончаренко в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, из-за широкомасштабной агрессии России против Украины часть украинских военных попала в плен. После освобождения из плена они имеют право на демобилизацию, а также на финансовую помощь.

Мы также писали, что постановление Кабинета Министров внесло изменения в порядок выплаты единовременной денежной компенсации за погибшего военного. Но сумма компенсации остается прежней.