Виплати військовим ЗСУ - терміни виплати матеріальнї допомоги

Гроші для військовослужбовців ЗСУ. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Один раз на рік військовослужбовець має право на отримання матеріальної допомоги для вирішення побутових проблем, наприклад, зі здоров’ям. Виплати здійснюються за поточний чи попередній рік.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Українські військовослужбовці мають право під час служби на отримання матеріальної допомоги для вирішення різних соціально-побутових питань.

Наприклад, гроші виплачуються у випадку хвороби військовослужбовця, смерті близького родича тощо.

Коли виплачується матдопомога в ЗСУ

Ця допомога виплачується військовослужбовцям один раз на рік.

Виплата здійснюється у рік настання події, яка стала причиною для нарахування допомоги.

Можна отримати допомогу і за попередній рік, але лише за умови, якщо у той період через вищезазначену причину військовослужбовець не отримував виплату.

Нагадаємо, ми раніше писали про види виплат для вирішення соціально-побутових питань військовослужбовців ЗСУ.

Додамо, ми повідомляли про те, хто з військових має право на допомогу у 25% від зарплати.